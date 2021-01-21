Коли дитина вже виростає з ліжка для немовлят, то багато хто намагається якнайшвидше позбутися цієї громіздкої конструкції. Дехто віддає знайомим чи родичам, а хтось продає. Про те, як переробити ліжечко, щоб воно слугувало з користю – читайте в матеріалі.

Редакція Ідеї 24 зібрала найоригінальніші варіанти переробки дитячого ліжка. Крім того, воно може бути корисним не тільки діткам.

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Хатинка

Колишнє дитяче ліжечко дуже легко перетворити на ігровий куточок. Для цього вам потрібно лише перевернути його та прикрасити за бажанням вашої малечі.



Хатинка для принцеси / Фото pinterest

Для гри

Для того, щоб зручно було зберігати всі дитячі іграшки, можна переробити ліжечко на свого роду пуф. Де всередині будуть іграшки, а ззовні можна сидіти.



Пуф для іграшок / Фото pinterest

З ліжечка виходить чудове місце, де дитина може відпочити, погратись та навіть трохи поспати.



Місце для гри та відпочинку / Фото pinterest

Для навчання

Одне з найпопулярніших рішень – це столи для навчання. Він буде ідеальний для дошкільнят, адже тут можна й малювати, й ліпити з пластиліну.



Великий стіл – це багатофункціональне місце / Фото pinterest



Робочий стіл для малечі / Фото pinterest

Дитяче ліжечко для дорослих

Ліжечко може бути корисним не тільки для немовлят, а й для підлітків чи для дорослих. Його можна переробити у повноцінний робочий стіл, який буде виглядати цікаво та оригінально.



Робочий стіл з ліжечка та подушкою для ніг / Фото pinterest



Робочий стіл з ліжечка / Фото pinterest