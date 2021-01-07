Мімі Чой – це канадська візажистка, яка створює фантастичні картини на тілі людей. Її роботи настільки реалістичні, що від погляду на них по шкірі пробігають мурашки.

Ідеї 24 зібрали для вас найпопулярніші роботи, які вас точно шокують. Читайте також: 7 цікавих фактів про відомі бренди, які роблять їх ще більш особливими, ніж ми думали 1. Важко зрозуміти, де тіло дівчини, а де зображення Фото parunarucom 2. Конструктор "Lego" ще ніколи так не насторожував, як на цьому фото Фото spaly 3. Нога, яка схожа на зламану ляльку Фото parunarucom 4. Торт у вигляді ноги? Фото theworldnews 5. Знайомо всім жінкам Фото pinterest 6. Надзвичайно детальна робота Фото reddit 7. Важко повірити в те, що це намальоване зображення Фото twizz 8. Це неймовірно! Фото holdkomp 9. Хот-дог на долоні Фото pinterest Цікаво: Як зробити класні фото: 25 креативних та смішних прикладів 10. Багато хто хотів би мати можливість підзарядитися Фото pinterest 11. Вражає і лякає водночас Фото instyle 12. Як вам таке фото? Фото facebook 13. Аж надто реалістично. Чи не так? Фото scrolldrop 14. Це просто фантастично! Фото magazin 15. Створити на руці обкладинку журналу – для дівчини не проблема Фото magazin