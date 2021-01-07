15 реалістичних зображень на тілі, від яких у вас пробіжать мурашки
Мімі Чой – це канадська візажистка, яка створює фантастичні картини на тілі людей. Її роботи настільки реалістичні, що від погляду на них по шкірі пробігають мурашки.
Ідеї 24 зібрали для вас найпопулярніші роботи, які вас точно шокують.
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1. Важко зрозуміти, де тіло дівчини, а де зображення
Фото parunarucom
2. Конструктор "Lego" ще ніколи так не насторожував, як на цьому фото
Фото spaly
3. Нога, яка схожа на зламану ляльку
Фото parunarucom
4. Торт у вигляді ноги?
Фото theworldnews
5. Знайомо всім жінкам
Фото pinterest
6. Надзвичайно детальна робота
Фото reddit
7. Важко повірити в те, що це намальоване зображення
Фото twizz
8. Це неймовірно!
Фото holdkomp
9. Хот-дог на долоні
Фото pinterest
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10. Багато хто хотів би мати можливість підзарядитися
Фото pinterest
11. Вражає і лякає водночас
Фото instyle
12. Як вам таке фото?
Фото facebook
13. Аж надто реалістично. Чи не так?
Фото scrolldrop
14. Це просто фантастично!
Фото magazin
15. Створити на руці обкладинку журналу – для дівчини не проблема
Фото magazin
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