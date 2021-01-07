Мими Чой – это канадская визажистка, которая создает фантастические картины на теле людей. Ее работы настолько реалистичны, что от взгляда на них по коже пробегают мурашки.

Идеи 24 собрали для вас самые популярные работы, которые вас точно шокируют. Читайте также: 7 интересных фактов об известных брендах, которые делают их еще более особенными, чем мы думали 1. Трудно понять, где тело девушки, а где изображение Фото parunarucom 2. Конструктор "Lego" еще никогда так не настораживал, как на этом фото Фото spaly 3. Нога, которая похожа на сломанную куклу Фото parunarucom 4. Торт в виде ноги? Фото theworldnews 5. Знакомо всем женщинам Фото pinterest 6. Очень детальная работа Фото reddit 7. Трудно поверить в то, что это нарисованное изображение Фото twizz 8. Это просто фантастика! Фото holdkomp 9. Хот-дог на ладони Фото pinterest Интересно: Как сделать классные фото: 25 креативных и смешных примеров 10. Многие хотели бы иметь возможность подзарядиться Фото pinterest 11. Впечатляет и пугает одновременно Фото instyle 12. Как вам такое фото? Фото facebook 13. Уж больно реалистично. Не так ли? Фото scrolldrop 14. Это просто невероятно! Фото magazin 15. Создать на руке обложку журнала – для девушки не проблема Фото magazin