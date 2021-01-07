15 реалистичных изображений на теле, от которых у вас пробегут мурашки
Мими Чой – это канадская визажистка, которая создает фантастические картины на теле людей. Ее работы настолько реалистичны, что от взгляда на них по коже пробегают мурашки.
Идеи 24 собрали для вас самые популярные работы, которые вас точно шокируют.
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1. Трудно понять, где тело девушки, а где изображение
Фото parunarucom
2. Конструктор "Lego" еще никогда так не настораживал, как на этом фото
Фото spaly
3. Нога, которая похожа на сломанную куклу
Фото parunarucom
4. Торт в виде ноги?
Фото theworldnews
5. Знакомо всем женщинам
Фото pinterest
6. Очень детальная работа
Фото reddit
7. Трудно поверить в то, что это нарисованное изображение
Фото twizz
8. Это просто фантастика!
Фото holdkomp
9. Хот-дог на ладони
Фото pinterest
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10. Многие хотели бы иметь возможность подзарядиться
Фото pinterest
11. Впечатляет и пугает одновременно
Фото instyle
12. Как вам такое фото?
Фото facebook
13. Уж больно реалистично. Не так ли?
Фото scrolldrop
14. Это просто невероятно!
Фото magazin
15. Создать на руке обложку журнала – для девушки не проблема
Фото magazin
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