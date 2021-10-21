Каждый должен знать, как сделать свой завтрак полезным. И помогла с этим разобраться нутрициолог Оля Усенко. Специалист предупредила, от каких продуктов и напитков стоит отказаться во время первого приема пищи.

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Какие продукты исключить из своего завтрака

Сливки и каши на сливках

Приготовленную телятину

Сосиски и колбасы

Кукурузную кашу

Индейку / курятину

Соленые огурцы / помидоры

Сладкую воду / соки с сахаром

Белый обычный хлеб

Белый обычный рис

Сладкие круассаны

Джемы и варенья.

Так, по словам нутрициолога, если вы уберете эти ингредиенты со завтраков, вы уже сделаете первый большой шаг к здоровому питанию.

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Текст публикации Оли Усенко:

Чего не должно быть у вас на завтрак. Есть ингредиенты, которые мы не замечаем или не задумываемся, но они явно не нужны нам за завтраком. Я напишу различные ингредиенты из разных вариантов завтраков, которые я когда-то видела и вы будете понимать, что завтрак с таким ингредиентом уже не для вашей фигуры и не для рационального питания.

Сливки и каши на сливках

Приготовленную телятину

Сосиски и колбасы

Кукурузнную кашу

Индейку / курятину

Соленые огурцы / помидоры

Сладкую воду / соки с сахаром

Белый обычный хлеб

Белый обычный рис

Сладкие круассаны

Джемы и варенья.