15 подарунків для тих, хто багато часу проводить у ліжку

12:00

У кожного з нас є знайомі, які не розуміють активного відпочинку, рідко виходять гуляти, воліють проводити увесь вільний час удома. Сушите голову над тим, що подарувати людині, чиє дозвілля – це здебільшого валяння в ліжку? Вам на поміч – наша добірка.