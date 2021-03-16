15 подарунків для тих, хто багато часу проводить у ліжку

Джерело:24 канал
У кожного з нас є знайомі, які не розуміють активного відпочинку, рідко виходять гуляти, воліють проводити увесь вільний час удома. Сушите голову над тим, що подарувати людині, чиє дозвілля – це здебільшого валяння в ліжку? Вам на поміч – наша добірка.
Ми підготували список універсальних подарунків, які сподобаються лежням будь-якого віку та статі. Здебільшого це практичні речі, тож рано чи пізно вони стануть отримувачеві у пригоді.
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