У каждого из нас есть знакомые, которые не имеют вкуса к активному отдыху, редко выходят гулять, предпочитают проводить все свободное время дома. Ломаете голову над тем, что подарить человеку, чей досуг – это в основном валяние в постели? Вам в помощь – наша подборка.

Мы подготовили список универсальных подарков, которые понравятся лежебокам любого возраста и пола. В основном это практичные вещи, так что получателю они рано или поздно пригодятся. Читайте также: Что подарить женщине, у которой все есть: 15 оригинальных идей 1. Подставка для ноутбука Фото stroy-podskazka 2. Специальный органайзер для кровати Фото buzzfeed 3. Оригинальный ночник с часами Фото tnd 4. Беспроводная зарядка для гаджетов Фото ichip 5. Милый увлажнитель воздуха Фото amazon 6. Набор застежек для фиксации постельного белья Фото amazon 7. Столик в постель Фото amazon Интересно: Оригинальные подарки для тех, кто имеет собаку 8. Набор суккулентов для прикроватной тумбы Фото amazon 9. Оригинальная музыкальная колонка Фото convencaobwt 10. Качественное постельное белье Фото cpykami 11. Оригинальная пижама Фото depositphotos 12. Подушки Фото voldpss 13. Чашка с подогревом Фото prostomob 14. Тарелка-органайзер Фото rozetka 15. Зарядная станция для различных гаджетов Фото buzzfeed