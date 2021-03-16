15 подарков для тех, кто много времени проводит в постели
У каждого из нас есть знакомые, которые не имеют вкуса к активному отдыху, редко выходят гулять, предпочитают проводить все свободное время дома. Ломаете голову над тем, что подарить человеку, чей досуг – это в основном валяние в постели? Вам в помощь – наша подборка.
Источник:24 канал
Мы подготовили список универсальных подарков, которые понравятся лежебокам любого возраста и пола. В основном это практичные вещи, так что получателю они рано или поздно пригодятся.
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1. Подставка для ноутбука
Фото stroy-podskazka
2. Специальный органайзер для кровати
Фото buzzfeed
3. Оригинальный ночник с часами
Фото tnd
4. Беспроводная зарядка для гаджетов
Фото ichip
5. Милый увлажнитель воздуха
Фото amazon
6. Набор застежек для фиксации постельного белья
Фото amazon
7. Столик в постель
Фото amazon
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8. Набор суккулентов для прикроватной тумбы
Фото amazon
9. Оригинальная музыкальная колонка
Фото convencaobwt
10. Качественное постельное белье
Фото cpykami
11. Оригинальная пижама
Фото depositphotos
12. Подушки
Фото voldpss
13. Чашка с подогревом
Фото prostomob
14. Тарелка-органайзер
Фото rozetka
15. Зарядная станция для различных гаджетов
Фото buzzfeed
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