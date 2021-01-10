В вашем окружении точно есть люди, которые любят аромасвечи. Они часто их покупают и всегда радуются таким приобретением.

Если вы хотите порадовать таких любителей свечей чем-то прикольным и оригинальным, воспользуйтесь подборкой подарков, которую подготовили для вас Идеи 24. Читайте также: Как вывести воск с ковра: 4 простых шага 1. Коробочка спичек с оригинальной надписью Фото pinterest 2. Небольшой камин с настоящим огнем Фото pinterest 3. Набор для создания свечей своими руками Фото designmyhome 4. Триммер для свечей Фото anthropologie 5. Свечи, которые имеют оригинальный дизайн Фото shopify 6. Свечи в виде флорариума Фото yahoo 7. Свечи в баночках с цитатами из известных художественных произведений Фото oprahmag Интересно: 15 лучших подарков для тех, кто любит готовить выпечку 8. Оригинальные баночки с большими спичками Фото pinterest 9. Нестандартные подсвечники Фото huffpost 10. Свечи в виде винных пробок Фото uncommongoods 11. Подставки для аромапалочок Фото huffpost 12. Универсальные крышки для свечей в разных банках Фото dailyechoed 13. Устройство для того, чтобы потушить огонь свечи Фото johnlewis 14. Цветочный ароматизатор, который является отличной альтернативой аромасвечей Фото yahoo 15. Подставки под свечи Фото pinterest