15 подарков для тех, кто любит аромасвечи: фото
В вашем окружении точно есть люди, которые любят аромасвечи. Они часто их покупают и всегда радуются таким приобретением.
Если вы хотите порадовать таких любителей свечей чем-то прикольным и оригинальным, воспользуйтесь подборкой подарков, которую подготовили для вас Идеи 24.
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1. Коробочка спичек с оригинальной надписью
Фото pinterest
2. Небольшой камин с настоящим огнем
Фото pinterest
3. Набор для создания свечей своими руками
Фото designmyhome
4. Триммер для свечей
Фото anthropologie
5. Свечи, которые имеют оригинальный дизайн
Фото shopify
6. Свечи в виде флорариума
Фото yahoo
7. Свечи в баночках с цитатами из известных художественных произведений
Фото oprahmag
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8. Оригинальные баночки с большими спичками
Фото pinterest
9. Нестандартные подсвечники
Фото huffpost
10. Свечи в виде винных пробок
Фото uncommongoods
11. Подставки для аромапалочок
Фото huffpost
12. Универсальные крышки для свечей в разных банках
Фото dailyechoed
13. Устройство для того, чтобы потушить огонь свечи
Фото johnlewis
14. Цветочный ароматизатор, который является отличной альтернативой аромасвечей
Фото yahoo
15. Подставки под свечи
Фото pinterest
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