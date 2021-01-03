Если в вашем окружении есть люди, которые любят выпекать – подготовьте им подарок, который точно пригодится на кухне.

Идеи 24 сделали для вас подборку идеальных подарков, которым обрадуется каждый пекарь. Они практичны и оригинальны, поэтому будьте уверены, вы удивите своим сюрпризом. Читайте также: Что подарить тем, кто любит итальянскую кухню: 10 универсальных идей 1. Универсальный фартук с "прихватками" Фото news.nestia 2. Оригинальный контейнер для яиц Фото countryliving 3. Многофункциональный набор мерных емкостей Фото freshdesignblog 4. Качественная техника. Например, миксер. Фото pokupon 5. Креативные свечи для торта Фото aliexpress 6. Кухонные полотенца с нестандартным принтом Фото knowledia 7. Необычная палка для того, чтобы отодвигать решетку в духовке Фото pinterest 8. Оригинальные формы для создания декоративных элементов из теста Фото pinterest Интересно: 20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому 9. Стильные подставки для десертов Фото huffpost 10. Многофункциональная сумка для покупок продуктов Фото huffpost 11. Оригинальные коробочки для хлеба Фото knowledia 12. Кулинарные книги-бестселлеры Фото refinery29 13. Качалка с "насадками" Фото knowledia 14. Необычные формочки для печенья Фото hallmark 15. Форма для необычного торта Фото huffpost