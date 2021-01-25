15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото

10:20

Якщо ви знаєте, що близька вам людина захоплюється астрономією, не поспішайте купувати атлас чи телескоп. Будьте оригінальні, подумайте, поставтеся до вибору серйозно і тільки потім купіть щось нестандартне, креативне та…космічне.