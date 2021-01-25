15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото

25 січня 2021 , 10:20
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Якщо ви знаєте, що близька вам людина захоплюється астрономією, не поспішайте купувати атлас чи телескоп. Будьте оригінальні, подумайте, поставтеся до вибору серйозно і тільки потім купіть щось нестандартне, креативне та…космічне.

Джерело: Ідеї 24

Для того, щоб ви не витратили багато часу на пошуки подарунків, скористайтеся добіркою, яку ми для вас уже підготували.

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1. Нічник у вигляді місяця

Фото izi

2. Головоломка у вигляді Сатурна

Фото amazon

3. Плакат-нічник із зображенням сузір'я

Фото scoopnest

4. Чашка, яка змінює яскравість зображень від гарячої рідини

Фото philosophersguild

5. Оригінальні ланч-бокси

Фото myboothang

6. Одяг з нестандартними принтами

Фото mentalfloss

7. Планетарій віртуальної реальності

Фото mentalfloss

8. Фотографії з архіву НАСА

Фото eduhasphotos

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9. Прикраси із сонячною системою

Фото pinterest

10. Оригінальний конструктор

Фото qoo10

11. "Космічні" солодощі

Фото syfy

12. Настільна лампа із сузір'ями

Фото pinterest

13. Оригінальна подушка, схожа на поверхню Місяця

Фото 4tololo

14. Унікальна наліпка на клавіатуру

Фото pinterest

15. Космічна постільна білизна

Фото detail