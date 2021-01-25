15 космических подарков для любителей астрономии: идеи с фото
Если вы знаете, что близкий вам человек увлекается астрономией, не спешите покупать атлас или телескоп. Будьте оригинальны, подумайте, отнеситесь к выбору серьезно и только потом купите что-то нестандартное, креативное и...космическое.
Для того чтобы вы не потратили много времени на поиски товаров, Идеи 24 уже подготовили для вас подборку необычных подарков.
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1. Ночник в виде месяца
Фото izi
2. Головоломка в виде Сатурна
Фото amazon
3. Плакат-ночник с изображением созвездий
Фото scoopnest
4. Чашка, которая меняет яркость изображений от горячей жидкости
Фото philosophersguild
5. Оригинальные ланч-боксы
Фото myboothang
6. Одежда с нестандартными принтами
Фото mentalfloss
7. Планетарий виртуальной реальности
Фото mentalfloss
8. Фотографии из архива НАСА
Фото eduhasphotos
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9. Украшения из солнечной системой
Фото pinterest
10. Оригинальный конструктор
Фото qoo10
11. "Космические" сладости
Фото syfy
12. Настольная лампа с созвездиями
Фото pinterest
13. Оригинальная подушка, похожая на поверхность Луны
Фото 4tololo
14. Уникальная наклейка на клавиатуру
Фото pinterest
15. Космическое постельное белье
Фото detail
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