Если вы знаете, что близкий вам человек увлекается астрономией, не спешите покупать атлас или телескоп. Будьте оригинальны, подумайте, отнеситесь к выбору серьезно и только потом купите что-то нестандартное, креативное и...космическое.

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