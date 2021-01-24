Трапляються ситуації, коли нам дуже складно обрати подарунок. Ми довго думаємо, обираємо і в результаті цей подарунок просто "захаращує" будинок рідних або одразу потрапляє в смітник.

Для того, щоб ваш сюрприз сподобався отримувачу, а ви при цьому не витратили багато часу на покупку товарів, скористайтеся добіркою, яку підготували Ідеї 24. Будьте певні, такі подарунки будуть доречними будь-кому на будь-яке свято. Окрім цього, вони точно не створять безлад у будинку ваших близьких. Читайте також: Що подарувати на новосілля: 50+ універсальних ідей 1. Дзеркало з вмонтованою музичною Bluetooth колонкою Фото pinterest 2. Оригінальний дифузор, який підійде до будь-якого інтер'єру Фото amazon 3. Багатофункціональна підставка, яку можна використовувати для миття фруктів та овочів Фото fado 4. Підвісний мінібар, який можна перетворити в акуратну настінну поличку Фото buzzfeed 5. Стильний та практичний органайзер з гравіюванням Фото etsy 6. Незвична підставка для ювелірних прикрас, яка сподобається любителям мінімалізму Фото amazon 7. Багатофункціональні стильні кошики, які можна використовувати для зберігання будь-яких речей Фото pinterest 8. Сукуленти у вишуканих горщиках Фото aliradar Цікаво: Що подарувати тим, хто любить "приймати" гостей: 15 ідей з фото 9. Bluetooth брелок, завдяки якому ви тепер не будете губити ключі або інші дрібні предмети Фото makinglemonadeblog 10. Настінна полиця, яку можна використовувати як підставку для вина Фото pinterest 11. Пакети для сортування брудної білизни Фото buzzfeed 12. Тканинні ящики для зберігання речей під ліжком Фото amazon 13. Нічник у вигляді місяця Фото reclaimingzen 14. "Розумна" свічка Фото iphones 15. Персоналізовані дерев'яні підставки під чашки чи склянки Фото housebeautiful