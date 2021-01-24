Бывают ситуации, когда нам очень сложно выбрать подарок. Мы долго думаем, выбираем и в результате этот подарок просто загромождает дом родных или сразу попадает в помойку.

Для того чтобы ваш сюрприз понравился получателю, а вы при этом не потратили много времени на покупку товаров, воспользуйтесь подборкой, которую подготовили Идеи 24. Будьте уверены, такие подарки будут уместными на любой праздник. Кроме этого, они точно не создадут беспорядок в доме ваших близких. Читайте также: Что подарить на новоселье: 50+ универсальных идей 1. Зеркало со встроенной музыкальной Bluetooth колонкой Фото pinterest 2. Оригинальный диффузор, который подойдет к любому интерьеру Фото amazon 3. Многофункциональная подставка, которую можно использовать для мытья фруктов и овощей Фото fado 4. Подвесной мини-бар, который можно превратить в аккуратную настенную полку Фото buzzfeed 5. Стильный и практичный органайзер с гравировкой Фото etsy 6. Необычная подставка для ювелирных украшений, которая понравится любителям минимализма Фото amazon 7. Многофункциональные стильные корзинки, которые можно использовать для хранения любых вещей Фото pinterest 8. Суккуленты в изысканных горшках Фото aliradar Интересно: Что подарить тем, кто любит "принимать" гостей: 15 идей с фото 9. Bluetooth брелок, благодаря которому вы теперь не будете терять ключи или другие мелкие предметы Фото makinglemonadeblog 10. Настенная полка, которую можно использовать как подставку для вина Фото pinterest 11. Пакеты для сортировки грязного белья Фото buzzfeed 12. Тканевые ящики для хранения вещей под кроватью Фото amazon 13. Ночник в виде месяца Фото reclaimingzen 14. "Умная" свеча Фото iphones 15. Персонализированные деревянные подставки под чашки или стаканы Фото housebeautiful