З появою інтернету в кожної людини з`явилися можливості постійно вивчати щось нове, надихатися роботами талановитих людей, переглядати відеолайфхаки та просто цікаво проводити час за комп'ютером. Усе це призвело до того, що нас почали оточувати креативні речі, вигадані людьми, у яких все гаразд з фантазією.

Тому Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних речей, які ви могли б самостійно створити, якби у вас було трішки більше фантазії або часу. Читайте також: Речі з майбутнього: 15 прикладів товарів, які вас здивують 1. Флораріум у побитому бампері Фото forum.klix.ba 2. Оригінальна новорічна ялинка Фото m.demotywatory.pl 3. Як ви до такого не додумалися? Фото ifunny.co 4. Геніальне рішення для гламурної ванної кімнати Фото tudointeressante 5. Усе геніальне – просто Фото pholder Цікаво: 10 звичайних речей, про приховані функції яких ми навіть не здогадувалися 6. З турботою про всіх членів сім'ї Фото tanlol 7. Посуд із нестандартними малюнками Фото reddit 8. Класне рішення для підняття настрою усім, хто проїжджає повз Фото reddit 9. Тепла та приємна до тіла кришка для унітаза Фото aliexpress 10. Нестандартні рамки для фото та картин Фото postila 11. "Цікавий" чохол для перемикача передач Фото boredpanda 12. Яскравий головний убір із жерстяних банок Фото reddit 13. Як вам такий дизайн взуття? Фото pikabu 14. Оригінальний дизайн сходів зі старих джинсів Фото funnyjunk 15. Дизайнер, який, мабуть, обожнює збирати каміння для декору Фото trend.diply