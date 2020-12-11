С появлением интернета у каждого человека появились возможности постоянно изучать что-то новое, вдохновляться работами талантливых людей, просматривать видеолайфхаки и просто интересно проводить время за компьютером. Все это привело к тому, что нас начали окружать креативные вещи, придуманные людьми, у которых все в порядке с фантазией.

Поэтому Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных вещей, которые вы могли бы самостоятельно создать, если бы у вас было чуть больше фантазии или времени. Читайте также: Вещи из будущего: 15 примеров товаров, которые вас удивят 1. Флорариум в побитом бампере Фото forum.klix.ba 2. Оригинальная новогодняя елка Фото m.demotywatory.pl 3. Как вы до такого не додумались? Фото ifunny.co 4. Гениальное решение для гламурной ванной комнаты Фото tudointeressante 5. Все гениальное – просто Фото pholder Интересно: 10 обычных вещей, о скрытых функциях которых мы даже не догадывались 6. С заботой о всех членах семьи Фото tanlol 7. Посуда с нестандартными рисунками Фото reddit 8. Классное решение для поднятия настроения всем, кто проезжает мимо Фото reddit 9. Теплая и приятная к телу крышка для унитаза Фото aliexpress 10. Нестандартные рамки для фото и картин Фото postila 11. "Интересный" чехол для переключателя передач Фото boredpanda 12. Яркий головной убор с жестяных банок Фото reddit 13. Как вам такой дизайн обуви? Фото pikabu 14. Оригинальный дизайн лестницы из старых джинсов Фото funnyjunk 15. Дизайнер, который, видимо, обожает собирать камни для декора Фото trend.diply