Вы никогда не думали о том, что мы воспринимаем все, что нас окружает слишком серьезно? Это касается сломанной бытовой техники, порванной обуви и отсутствия тех или иных нужных вещей в нашем доме.

Идеи 24 подготовили для вас подборку гениальных решений обычных бытовых проблем. Вы будете удивлены такой креативностью и оригинальностью.

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1. Держатель для телефона или планшета с бытовых предметов

Сделать такую ​​вещь совсем не сложно. Нужно только найти ненужную вилку и приложить немного физических усилий. Это хорошая альтернатива дорогой подставке для телефона.

Скриншот с youtube

2. "Антибеглец" для пса

Ваш пес часто убегает из дома и вы всегда за него волнуетесь? Тогда зафиксируйте на его ошейнике небольшую палку или даже деревянную кухонную ложку. Таким образом ваш друг не сможет пролезть через даже самую большую дырку в заборе.

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3. Строительные инструменты

Если вы запланировали незначительные строительные работы, но оказалось, что в вас нет специального строительного уровня, воспользуйтесь подручными средства. Как насчет стеклянной бутылки с жидкостью?

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4. Оригинальный лайфхак для велосипеда

Любите ездить на велосипеде? Тогда попробуйте покрутить педали босиком, но заранее "застелите" их ковром. Идеальный вариант для длительных поездок на природу: удобно и без дискомфорта от обуви.

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5. "Переносное" здание

Внезапно решили, что сарай "стоит" не в том месте? – Попросите эту мужскую команду и они перенесут все что угодно.

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6. Дверной замок

Спонтанное решение для защиты сарая от грабителей. Спонтанное, но такое действенное. Правда?

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7. Как нагреть помещение от электрической плиты

Если вам отключили отопление и вы никак не можете согреться, включите электрическую плиту и поставьте рядом вентилятор. Таким образом он будет разгонять теплый от плитки воздух по всей комнате. Разве не гениально?

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8. Самодельный плот

Переплыть водоем теперь не проблема. Для этого стоит лишь изготовить плот из подручных средств. Можете взять пустые пластиковые бутылки или пачки с чипсами.

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9. Родительский лайфхак

Отныне научить ребенка играть в бейсбол еще легче. Используйте для мяча рыболовную удочку. Ребенок будет учиться, а вы станете его помощником, которому не придется бегать за мячом.

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10. Оригинальные фары для автомобиля

Сломались фары? – Не отправляйтесь сразу на СТО. Найдите винтажные люстры и закрепите их на капоте. Проверено, действует до первой встречи с полицией.

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11. Для экономии места

Если во дворе катастрофически не хватает места для разных мелочей, изготовьте обычную "крышку" для стола. Ней вы сможете накрыть мусорные ящики, а затем поставить вещи для сада.

Ф​ото reddit

12. Защита для авто

Банальное, но очень эффективное решение для защиты автомобиля от грабителей.

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13. Замена батареек

Если вам понадобились батарейки типа "С", но возможности купить их нет, используйте маленькие батарейки типа "АА". Найдите немного древесины, приложите минимум физических усилий и получите временную замену.

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14. Оригинальная люстра

Необычный вариант люстры для тех, кто любит откладывать все на потом.

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15. Руль для газонокосилки

Что делать, если сломался руль, а вам очень нужно скосить траву? Просто найдите ненужную деревянную планку.

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