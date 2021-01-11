Независимо от того, где мы работаем, мы должны ознакомиться со служебными инструкциями. Но прочтения этой инструкции не означает ее соблюдения. Именно поэтому некоторые работники делают банальные ошибки, которые в основном свидетельствуют о халатности и неосторожности на рабочем месте.

Идеи 24 подготовили для вас подборку уникальных фото, после просмотра которых вы точно захотите посмотреть служебные инструкции. Читайте также: Работы профессионалов, через которые вы почувствуете испанский стыд: фото 1. Неожиданный бонус на принте футболки Фото reddit 2. "Идеальная" кирпичная мостовая Фото klikabol 3. Оригинальный способ решения проблемы Фото facebook 4. В какой-то момент что-то пошло не так Фото reddit 5. Не очень практичный поручень Фото reddit 6. "Качественная" работа настоящих профессионалов Фото reddit 7. Кажется, у кого-то руки "растут не из того места" Фото myprikol 8. Уникальный дизайн комнаты Фото klikabol 9. Оригинальный способ поощрять физические упражнения Фото facebook Интересно: 8 ситуаций, которые не стоит повторять, чтобы не почувствовать весь гнев "кармы": фото 10. В любой непонятной ситуации...используй скотч Фото kalaputski 11. И пусть весь мир...обходит Фото reddit 12. Импровизированное решения проблемы Фото pisez 13. Видимо, тот, кто ставил забор немного увлекся Фото klikabol 14. "Гениальное" решение проблемы Фото reddit 15. Почти "идеально" ровный круг Фото twitter