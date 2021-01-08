Якщо ви робите необдумані вчинки та не зважаєте на думку оточення, будьте готові до наслідків. Завжди знайдуться ті, хто захоче помститися за заподіяну образу і доставлені незручності.

Ідеї 24 підготували добірку прикладів цілком заслуженого покарання. Читайте також: 10 кумедних випадків, коли майстри допустили незрозумілі помилки: смішна добірка 1. Все за справедливістю. Автомобіль зайняв паркомісце для людей з інвалідністю та пішохідний перехід. Через це хтось навіть не пошкодував банку варення.

Фото reddit 2. Якщо з галявини вкрали декоративних оленів, то нічого не залишається, крім як замінити прикраси знімками викрадачів.

Фото reddit 3. Вночі хтось вкрав з ґанку гарбуз, але цього разу не вийде.

Фото reddit 4. Оце експериментатор. Чоловік був настільки злий зранку, що вирішив заправити тільки свою половину ліжка.

Фото reddit 5. Сусідські собаки люблять гавкати ночами, тому я купив своєму синові барабанну установку. Почнемо вправлятися з самого ранку.

Фото reddit 6. Хлопець з роботи їсть чужу їжу. Завтра його чекає сюрприз.

Фото reddit 7. Замкнув кота у ванній, поки готував їжу. Його помста не змусила себе довго чекати.

Фото reddit 8. Вчи правила. Коли залишаєш машину в недозволеному місці.

Фото reddit