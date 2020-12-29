15 мыслей, которых нужно избавиться в старом году
До Нового года осталось несколько дней, а это значит, что пришло время подводить итоги. В этот момент многие из нас не могут "фильтровать" свои мысли, что приводит к снижению самооценки, ухудшению самочувствия, потери праздничного настроения.
Идеи 24 составили список мыслей, которых точно стоит избавиться в 2020 году. Это нелегко, но вы приложите максимум усилий, чтобы начинать новый год с новыми силами, в хорошем настроении и без каких-либо дурных мыслей.
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1. Отпустите мысли, в которых обвиняете других
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2. Не думайте, что с вами что-то не так
3. Отпустите мысли о том, что ваши мечты неосуществимы
4. Не думайте, что у вас ничего не получится
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5. Выбросьте из головы мысли, что вам поздно что-то делать
6. Отпустите мысли, что "вам не дано ..." (поехать в горы/встретить любовь/купить новый телефон/улететь за границу и т. п.)
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7. Не думайте о том, что вы неудачник
8. Отпустите мысли о том, что другие успешнее, счастливее или богаче
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9. Отпустите мысли, которые не дают вам чувствовать уверенность в себе
10. Выбросьте из головы мысли, которые вас тревожат безосновательно
Фото psicologopisa2
11. Не думайте о том, что вам кто-то что-то должен
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12. Выбросьте из головы мысль о том, что нужно делать все идеально или никак
Фото joblist
13. Не думайте о том, что за все хорошее нужно платить
14. Не думайте, что во всех ваших бедах виноваты родители
15. Не думайте, что с нового года жизнь кардинально изменится
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