До Нового года осталось несколько дней, а это значит, что пришло время подводить итоги. В этот момент многие из нас не могут "фильтровать" свои мысли, что приводит к снижению самооценки, ухудшению самочувствия, потери праздничного настроения.

Идеи 24 составили список мыслей, которых точно стоит избавиться в 2020 году. Это нелегко, но вы приложите максимум усилий, чтобы начинать новый год с новыми силами, в хорошем настроении и без каких-либо дурных мыслей. Читайте также: Почему стоит позволять себе лениться в выходные: 5 убедительных причин 1. Отпустите мысли, в которых обвиняете других Фото lifestyle 2. Не думайте, что с вами что-то не так 3. Отпустите мысли о том, что ваши мечты неосуществимы 4. Не думайте, что у вас ничего не получится Фото turclub-pik 5. Выбросьте из головы мысли, что вам поздно что-то делать 6. Отпустите мысли, что "вам не дано ..." (поехать в горы/встретить любовь/купить новый телефон/улететь за границу и т. п.) Фото vestnik 7. Не думайте о том, что вы неудачник 8. Отпустите мысли о том, что другие успешнее, счастливее или богаче Фото psyera 9. Отпустите мысли, которые не дают вам чувствовать уверенность в себе 10. Выбросьте из головы мысли, которые вас тревожат безосновательно Фото psicologopisa2 11. Не думайте о том, что вам кто-то что-то должен Интересно: Будьте внимательны: эти 5 признаков указывают на эмоциональное истощение 12. Выбросьте из головы мысль о том, что нужно делать все идеально или никак Фото joblist 13. Не думайте о том, что за все хорошее нужно платить 14. Не думайте, что во всех ваших бедах виноваты родители 15. Не думайте, что с нового года жизнь кардинально изменится Фото spbdnevnik