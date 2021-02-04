15 будівельних "шедеврів", які вас вразять: фото

18:03

Під час будівельних робіт потрібно усе добре зважити й обов'язково дотримуватися інструкцій та планів. Але трапляються випадки, коли будівельники забувають про всі свої обов'язки та приймають спонтанні рішення. Такі рішення здебільшого дивують усіх.