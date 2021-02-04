15 будівельних "шедеврів", які вас вразять: фото

Під час будівельних робіт потрібно усе добре зважити й обов'язково дотримуватися інструкцій та планів. Але трапляються випадки, коли будівельники забувають про всі свої обов'язки та приймають спонтанні рішення. Такі рішення здебільшого дивують усіх.
Джерело: 24 канал
Усі фото доводять, що спонтанні рішення – це не те, що потрібно практикувати під час будівельних робіт.
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