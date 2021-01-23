Ремонтні роботи – це лише в телешоу цікаво, швидко і феєрично. У реальному житті ремонт в будинку може закінчитися справжньою катастрофою, яку виправити практично неможливо.

Ідеї 24 зробили для вас добірку фото, на яких видно, що ремонтні роботи закінчилися несподіваним результатом. Читайте також: 15 фото, які показують недбалість та необережність працівників 1. Наскільки це практично? Фото izismile 2. Працівники, мабуть, вирішили, що так естетичніше Фото reddit 3. Сходи, які ведуть…в нікуди… Фото dnevnik 4. Оригінальний дизайн сходів Фото vov 5. Зате місця в кімнаті більше Фото thesun 6. "Я дизайнер. Я так бачу." Фото giaoducthoidai Цікаво: Роботи професіоналів, через які ви відчуєте іспанський сором: фото 7. Яку функцію виконує те вікно? Фото giaoducthoidai 8. Проблему вирішено Фото facebook 9. Нестандартний підхід Фото ucrazy 10. Зате краєвид з вікна непоганий Фото pholder