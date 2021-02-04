Во время строительных работ нужно все хорошо взвесить и обязательно следовать инструкциям и планам. Но бывают случаи, когда строители забывают обо всех своих обязанностях и принимают спонтанные решения. Такие решения в основном удивляют всех.

Источник: 24 канал Все фото доказывают, что спонтанные решения – это не то, что нужно практиковать во время строительных работ. Читайте также: "Гениальные" изобретения творческих людей: фото 1. Очень важно не забыть о туалетной бумаге Фото pinterest 2. Не забывайте наклонять голову перед каждым посещением туалета Фото los40 3. Интересно, как строили в этом доме стены Фото dom.iastr. 4. Для тех, кто любит оставлять двери открытыми Фото magazin.pluska 5. Главное, что пандус есть, а остальное все неважно Фото spoki 6. И место удобное, и вид прекрасный Фото watson 7. Кажется, здесь забыли сделать лестницу Фото voncho.me 8. Как много вопросов, но как мало ответов Фото watson Интересно: 10 раз, когда ремонтные работы заканчивались огромной катастрофой 9. Креативно Фото ultimanoticias24 10. Чтобы далеко не ходить Фото fakt 11. Хоть какие-то физические нагрузки для малоактивных людей Фото bugaga 12. Для того чтобы вам не было скучно или одиноко Фото bugaga 13. Для потока теплого воздуха Фото dobriiden 14. Пожалуй, немного не угадали с размерами комода Фото glavcom 15. Очень практичный поручень Фото hereinuk