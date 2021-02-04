Під час будівельних робіт потрібно усе добре зважити й обов'язково дотримуватися інструкцій та планів. Але трапляються випадки, коли будівельники забувають про всі свої обов'язки та приймають спонтанні рішення. Такі рішення здебільшого дивують усіх.

Джерело: 24 канал Усі фото доводять, що спонтанні рішення – це не те, що потрібно практикувати під час будівельних робіт. Читайте також: "Геніальні" винаходи творчих людей: фото 1. Дуже важливо не забути про туалетний папір Фото pinterest 2. Не забудьте пригинати голову перед кожним відвідуванням туалету Фото los40 3. Цікаво, як мурували в цьому будинку стіни Фото dom.iastr. 4. Для тих, хто любить залишати двері відчиненими Фото magazin.pluska 5. Головне, що пандус є, а інше все неважливо Фото spoki 6. І місце зручне, і краєвид прекрасний Фото watson 7. Здається, тут забули зробити сходи Фото voncho.me 8. Як багато запитань, але як мало відповідей Фото watson Цікаво: 10 разів, коли ремонтні роботи закінчувались величезною катастрофою 9. Креативно Фото ultimanoticias24 10. Щоб далеко не ходити Фото fakt 11. Хоч якісь фізичні навантаження для малоактивних людей Фото bugaga 12. Для того, щоб вам не було нудно чи самотньо Фото bugaga 13. Для потоку теплого повітря Фото dobriiden 14. Мабуть, трішки не вгадали з розмірами комода Фото glavcom 15. Дуже практичний поручень Фото hereinuk