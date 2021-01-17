AliExpress – это площадка, на которой можно выбрать очень странные, смешные или даже нелепые товары. Однако даже на такой товар находится свой покупатель. Возможно, вы также любите оригинальные необычные вещи и наша подборка вам пригодится.

Ведь Идеи 24 собрали для вас товары, которые точно непохожи на все то, что мы видим в привычных магазинах. Читайте также: 8 непонятных товаров с AliExpress, которые все равно кому-то понадобятся 1. Мужская футболка с загаром Фото aliexpress 2. Линейка для стрижки Фото aliexpress 3. Пробка для вина с кодовым замком Фото aliexpress 4. Подсветка для унитаза Фото aliexpress 5. Футбол для игры пальцами Фото aliexpress 6. Поводок для выгула хомяка Фото neferjournal 7. Браслет-фляга Фото aliexpress 8. Кастет для отбивных Фото aliexpress Интересно: Абсурдные, но прикольные вещи, на покупку которых решатся единицы: фото 9. Держатель для бокала с вином в ванную Фото aliexpress 10. Бутылка с чехлом для телефона Фото aliexpress 11. Дозатор для мыла в виде носа Фото aliexpress 12. Зеркальная обувь Фото windsorstore 13. Оригинальный намордник Фото aliexpress 14. Когти для мяса Фото aliexpress 15. Держатель для бокала с вином на шею Фото aliexpress