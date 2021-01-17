15 нелепых товаров с AliExpress, которые все равно кто-то купит: фото
AliExpress – это площадка, на которой можно выбрать очень странные, смешные или даже нелепые товары. Однако даже на такой товар находится свой покупатель. Возможно, вы также любите оригинальные необычные вещи и наша подборка вам пригодится.
Ведь Идеи 24 собрали для вас товары, которые точно непохожи на все то, что мы видим в привычных магазинах.
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1. Мужская футболка с загаром
Фото aliexpress
2. Линейка для стрижки
Фото aliexpress
3. Пробка для вина с кодовым замком
Фото aliexpress
4. Подсветка для унитаза
Фото aliexpress
5. Футбол для игры пальцами
Фото aliexpress
6. Поводок для выгула хомяка
Фото neferjournal
7. Браслет-фляга
Фото aliexpress
8. Кастет для отбивных
Фото aliexpress
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9. Держатель для бокала с вином в ванную
Фото aliexpress
10. Бутылка с чехлом для телефона
Фото aliexpress
11. Дозатор для мыла в виде носа
Фото aliexpress
12. Зеркальная обувь
Фото windsorstore
13. Оригинальный намордник
Фото aliexpress
14. Когти для мяса
Фото aliexpress
15. Держатель для бокала с вином на шею
Фото aliexpress
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