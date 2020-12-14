Дуже часто на сайтах оголошень можна знайти дивні товари. Оригінальний одяг, незвичайні аксесуари для смартфона і дивне кухонне причандалля – далеко не повний перелік товарів, які здаються, на перший погляд, нікому непотрібні. Але все ж таки знаходяться покупці, які користуються ними.

Ідеї 24 підготували добірку дивних речей.

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На перший погляд, вони здаються кумедними, але все ж таки їх можна використовувати у житті.

1. Шапка у вигляді курки

Судячи з фотографії товару, ця дивовижна шапка робить людей щасливими.



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2. Хутряний купальник

Купальник зі штучного хутра – суперечливішого поєднання складно придумати. Купатися в такому незручно, засмагати влітку – жарко, а носити взимку – холодно. Просто хизуватися і красуватися в ньому, звичайно, можна, але найчастіше ніде.



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3. Сережки з морськими свинками

Чарівні та милі, вони завойовують серця. Не дивно, що прикраса здається такою милою: морська свинка з червоними очима не може виглядати інакше.



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4. Перука для вихованця

Здається, що у вашої собачки не така густа шевелюра, як хотілося б, а коту взагалі давно пора змінити зачіску? Перука впорається з цими завданнями.



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5. Костюм

Вузький костюм з принтом пітона, універсальним точно не назвеш: ні на роботу, ні в магазин його не одягнеш.



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6. Туфлі у вигляді копит

Стійкий великий каблук, ремінці на щиколотки, натуральна шкіра. Якби не "але" у вигляді шкарпеток-копит.



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7. Портативна сауна

У період коронавірусу зайвий раз з дому не вийдеш: доводиться відмовлятися від походів в бар, кінотеатри та інші місця з масовим скупченням людей. Але любителям попаритися жертвувати улюбленим видом відпочинку тепер не потрібно.



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8. Рукавички-копита

Латексні рукавички у вигляді копит додадуть родзинку будь-якому образу.



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