8 незрозумілих товарів з AliExpress, які все одно комусь знадобляться
Дуже часто на сайтах оголошень можна знайти дивні товари. Оригінальний одяг, незвичайні аксесуари для смартфона і дивне кухонне причандалля – далеко не повний перелік товарів, які здаються, на перший погляд, нікому непотрібні. Але все ж таки знаходяться покупці, які користуються ними.
Ідеї 24 підготували добірку дивних речей.
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На перший погляд, вони здаються кумедними, але все ж таки їх можна використовувати у житті.
1. Шапка у вигляді курки
Судячи з фотографії товару, ця дивовижна шапка робить людей щасливими.
Фото aliexpress
2. Хутряний купальник
Купальник зі штучного хутра – суперечливішого поєднання складно придумати. Купатися в такому незручно, засмагати влітку – жарко, а носити взимку – холодно. Просто хизуватися і красуватися в ньому, звичайно, можна, але найчастіше ніде.
Фото aliexpress
3. Сережки з морськими свинками
Чарівні та милі, вони завойовують серця. Не дивно, що прикраса здається такою милою: морська свинка з червоними очима не може виглядати інакше.
Фото aliexpress
4. Перука для вихованця
Здається, що у вашої собачки не така густа шевелюра, як хотілося б, а коту взагалі давно пора змінити зачіску? Перука впорається з цими завданнями.
Фото aliexpress
5. Костюм
Вузький костюм з принтом пітона, універсальним точно не назвеш: ні на роботу, ні в магазин його не одягнеш.
Фото aliexpress
6. Туфлі у вигляді копит
Стійкий великий каблук, ремінці на щиколотки, натуральна шкіра. Якби не "але" у вигляді шкарпеток-копит.
Фото aliexpress
7. Портативна сауна
У період коронавірусу зайвий раз з дому не вийдеш: доводиться відмовлятися від походів в бар, кінотеатри та інші місця з масовим скупченням людей. Але любителям попаритися жертвувати улюбленим видом відпочинку тепер не потрібно.
Фото aliexpress
8. Рукавички-копита
Латексні рукавички у вигляді копит додадуть родзинку будь-якому образу.
Фото aliexpress
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