Нас завжди приваблюють оригінальні й таємничі архітектурні споруди. Вони вирізняються особливим дизайном, нестандартним екстер’єром і унікальною історією.

Ідеї 24 зробили для вас добірку архітектурних споруд, які ви, ймовірно, ще не бачили. Ці будівлі унікальні, адже кожна з них має свою "родзинку".

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1. Храм, побудований із металевих дротів

Завдяки особливому матеріалу, який використали для "будівництва", у відвідувачів складається враження, наче вони потрапили в іншу реальність.

Фото gazetasi

2. Оригінальний інтер'єр будівлі, який виглядає так, наче зроблений з кришталю

Фото detik

3. Живописне "накриття" нічного ринку

Фото gazetasi

4. Будівля, яка розпочала "танути"

Фото medium

5. "Перевернутий" будинок, у якому реально живуть люди

Фото auntbugs

6. Здається, Гуллівер загубив свій черевик

Фото kienthuc

7. Мабуть, це навіть краще ніж мурал

Фото wexas

8. Оригінальний вигляд готелю

Фото tecnicoo

9. Будівля у вигляді чайника

Фото gazetasi

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10. Будинок із дахом у вигляді декількох облич

Фото detik

11. Унікальний будинок в Таїланді, який має дах, як відбиток пальця

Фото celebrity

12. Ізольована химерна будівля, яка є лабораторією NASA

У ній ви можете почути навіть власне серцебиття.

Фото quodverum

13. Будинок компанії "Лонгабергер", який було створено на честь основного товару фірми

Фото helloforos

14. Будівля у вигляді розрізаної цибулини тюльпана

Фото baomoi

15. Аеропорт серед джунглів

Фото wikipedia