Нас всегда привлекают оригинальные и таинственные архитектурные здания. Они отличаются особым дизайном, нестандартным экстерьером и уникальной историей.

Идеи 24 сделали для вас подборку архитектурных зданий, которые вы, вероятно, еще не видели. Эти здания уникальны, ведь каждое из них имеет свою "изюминку".

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1. Храм, построенный из металлических проводов

Благодаря особому материалу, который использовали для "строительства", у посетителей создается впечатление, будто они попали в другую реальность.

Фото gazetasi

2. Оригинальный интерьер здания, которое выглядит так, словно сделано из хрусталя

Фото detik

3. Живописное "накрытие" ночного рынка

Фото gazetasi

4. Здание, которое начало "таять"

Фото medium

5. "Перевернутый" дом, в котором реально живут люди

Фото auntbugs

6. Кажется, Гулливер потерял свой ботинок

Фото kienthuc

7. Пожалуй, это даже лучше, чем мурал

Фото wexas

8. Оригинальный вид отеля

Фото tecnicoo

9. Здание в виде чайника

Фото gazetasi

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10. Дом с крышей в виде нескольких лиц

Фото detik

11. Уникальный дом в Таиланде, который имеет крышу, как отпечаток пальца

Фото celebrity

12. Изолированное здание, которое является лабораторией NASA

В нем вы можете услышать даже собственное сердцебиение.

Фото quodverum

13. Дом компании "Лонгабергер", который был создан в честь основного товара фирмы

Фото helloforos

14. Здание в виде разрезанной луковицы тюльпана

Фото baomoi

15. Аэропорт среди джунглей

Фото wikipedia