Любите готовить? Проводите много времени на кухне? А комфортно ли вы все в ней обустроили? Думаете, что так? Тогда проверьте. Для этого просто посмотрите подборку вещей, которые несовместимы с понятием "домашнего уюта".

Идеи 24 советуют вам больше времени уделить дизайну кухни, ведь эта комната заслуживает тщательного оформления.

1. Запасы продуктов на видном месте

Все овощи нужно спрятать в специальные шкафчики, а фрукты лучше оформить в красивые тарелки или спрятать в холодильник. Не стоит оставлять эти продукты в пакетах на столе, на микроволновке или на шкафу.

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2. Мебель с открытыми ножками

Если у вас на кухне вся мебель стоит так, что видно ножки – это второй признак того, что эта комната может быть неуютной. Если в комплекте с кухонной мебелью не шли специальные планки – закажите их дополнительно.

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3. Разноцветные и поврежденные досточки для измельчения

Считается, что на кухне в целом должно быть две досточки: для мяса и овощей. Если вы поклонница большего количества – не проблема. Однако, заметьте, покупать тогда лучше досточки одного цвета. Да, они будут разного размера, но это будет набор, который хорошо впишется в вашу кухню.

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4. Большое количество вещей на микроволновке или открытых полках

Не стоит делать "склад" полотенец, посуды или продуктов на микроволновке или открытых полках. Во-первых, это выглядит неэстетичною. Во-вторых, это может рано или поздно плохо сказаться на технике. В-третьих, если вам просто необходимо хранить вещи именно в этом месте – сложите их в специальные коробочки или чехлы.

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5. Универсальные полотенца

Не стоит использовать одно и то же кухонное полотенце для посуды, кастрюль, стола и тому подобное. Лучше, если их будет несколько разных. Чтобы вы могли понимать, которое полотенце для чего предназначено.

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6. Различные тарелки и миски для домашних любимцев

Не используйте различные тарелки или другую посуду для кормления животных. Лучше приобретите одну емкость, которая имеет два отделения: на воду и корм. Такая специальная посуда для домашних любимцев добавит еще немного комфорта вашей кухне.

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7. Открытая труба вентиляции

Это элемент, который часто загрязняется и который одновременно трудно моется. Если вы не хотите ежедневно протирать вентиляционную трубу, а также, если хотите, чтобы в вашей кухне было максимально комфортно, "закройте" трубу специальной полочкой, которая является частью кухонной мебели.

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8. Контейнеры

Контейнеры на кухне – это незаменимая вещь. Особенно они необходимы для сыпучих продуктов. Все контейнеры должны быть одного цвета и формы.

Фото Tutkatamka

9. "Прихватки" и рукавицы

Если вы поклонница тканевых рукавиц или "прихваток", не забывайте периодически их стирать и обновлять. Как вариант, можете приобрести себе специальный набор силиконовых "прихваток". Их не нужно стирать, стоит только помыть. Кроме этого, они более длительные в использовании.

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10. Сломанная техника

Если у вас сломалась мультиварка, тостер, кофеварка или любая другие техника – не медлите и отремонтируйте ее. Если эти приборы не поддаются ремонту, попробуйте продать на детали или выбросьте. Не храните на кухне неиспользуемые вещи.

Фото Tutkatamka

11. Чайные пакетики

Не стоит оставлять использованные пакеты чая на рабочем столе, возле раковины или в чашке. Или выбрасывайте их, или используйте специальную керамическую подставку. Это выглядит более эстетично.

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12. Техника на подоконнике

Не стоит ставить на подоконник микроволновку, кофеварку, тостер или любую другую технику. Во-первых, это не эстетично, во-вторых, это грозит вашим приборам. От перепада температур на технике может образовываться конденсат. Такое явление рано или поздно выведет из строя любой электроприбор.

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13. Разбросанные губки и тряпки для мытья посуды

В наше время можно приобрести что угодно. Вещь, в которой можно "спрятать" губки, совсем недорогая. Приобретите ее – и вы добавите немного красоты вашему умывальнику.

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14. Баночки для моющих средств

Мытье посуды невозможно без использования моющих средств. Достаточно использовать неэстетичную емкость. Приобретите специальную баночку, которая хорошо "впишется" в ваш интерьер.

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