Так, до списку Metacritic потрапили лише ті серіали, які згадувалися критиками з провідних видань у підсумкових матеріалах року, що минає (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety та інші). На момент написання статті перше місце займають "Спадкоємці", проте першість може здобути й інша стрічка. Портал оновлюватиме рейтинг протягом грудня та січня.
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Як присуджували бали
- 3 бали – за перше місце;
- 2 бали – за друге;
- 1 бал — за 3 – 10 місце або за включення до нерейтингового ТОП 10;
- 0,5 бала – за потрапляння у нерейтинговий ТОП 20 або ТОП 10 серіалів за жанрами.
ТОП 13 серіалів 2021 року за версією Metacritic
- "Спадкоємці" (HBO), 20 балів
- "Хитрості" (HBO Max), 14 балів
- "Підземна залізниця" (Prime Video), 12 балів
- "Пси резервації" (FX), 10 балів
- "Білий лотос" (HBO), 9 балів
- "Мейр з Істтауна" (HBO), 9 балів
- "ВандаВіжен" (Disney+), 8 балів
- "Інші двоє" (HBO Max), 5 балів
- "Тед Лассо" (Apple TV), 5 балів
- "Вбивства в одному будинку" (Hulu), 4 бали
- "Шершні" (Showtime), 4 бали
- "Чим ми зайняті в тіні" (FX), 4 бали
- "Як афроамериканська кухня перетворила Америку" (Netflix), 4 бали.
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"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу