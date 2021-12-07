Так, до списку Metacritic потрапили лише ті серіали, які згадувалися критиками з провідних видань у підсумкових матеріалах року, що минає (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety та інші). На момент написання статті перше місце займають "Спадкоємці", проте першість може здобути й інша стрічка. Портал оновлюватиме рейтинг протягом грудня та січня.

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Як присуджували бали

3 бали – за перше місце;

2 бали – за друге;

1 бал — за 3 – 10 місце або за включення до нерейтингового ТОП 10;

0,5 бала – за потрапляння у нерейтинговий ТОП 20 або ТОП 10 серіалів за жанрами.

ТОП 13 серіалів 2021 року за версією Metacritic

"Спадкоємці" (HBO), 20 балів "Хитрості" (HBO Max), 14 балів "Підземна залізниця" (Prime Video), 12 балів "Пси резервації" (FX), 10 балів "Білий лотос" (HBO), 9 балів "Мейр з Істтауна" (HBO), 9 балів "ВандаВіжен" (Disney+), 8 балів "Інші двоє" (HBO Max), 5 балів "Тед Лассо" (Apple TV), 5 балів "Вбивства в одному будинку" (Hulu), 4 бали "Шершні" (Showtime), 4 бали "Чим ми зайняті в тіні" (FX), 4 бали "Як афроамериканська кухня перетворила Америку" (Netflix), 4 бали.

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"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу