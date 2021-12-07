Так, в список Metacritic попали лишь те сериалы, которые упоминались критиками из ведущих изданий в итоговых материалах уходящего года (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и другие). К моменту написания статьи первое место занимают "Наследники", однако первенство может получить и другая лента. Портал будет обновлять рейтинг в течение декабря и января.
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Как присуждали баллы
- 3 балла – за первое место;
- 2 балла – за второе;
- 1 балл – за 3 – 10 место или за включение в нерейтинговый ТОП 10;
- 0,5 балла – за попадание в нерейтинговый ТОП-20 или ТОП-10 сериалов по жанрам.
ТОП 13 сериалов 2021 года по версии Metacritic
- "Наследники" (HBO), 20 баллов
- "Хитрости" (HBO Max), 14 баллов
- "Подземная железная дорога" (Prime Video), 12 баллов
- "Псы резервации" (FX), 10 баллов
- "Белый лотос" (HBO), 9 баллов
- "Мэйр из Исттауна" (HBO), 9 баллов
- "ВандаВижен" (Disney+), 8 баллов
- "Другие двое" (HBO Max), 5 баллов
- "Тед Лассо" (Apple TV), 5 баллов
- "Убийства в одном доме" (Hulu), 4 балла
- "Шершни" (Showtime), 4 балла
- "Чем мы заняты в тени" (FX), 4 балла
- "Как афроамериканская кухня превратила Америку" (Netflix), 4 балла.
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"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала