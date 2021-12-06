Що об'єднує Маколея Калкіна, кота Гарфілда та "Друзів"? Правильно – піца! У цих та й у багатьох інших культових стрічках часто головні герої замовляють, їдять чи навіть готують її. Ну, наприклад…
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"Секс і місто"
У серіалі героїні замовили собі велику піцу з нагоди новосілля. Тоді Шарлотт Йорк переїхала у нове житло, а дівчата допомагали їй розпаковувати речі.
Кадр з серіалу "Секс і місто" / Фото savoirflair
"Гарфілд"
Усі звикли, що коти і в житті, і на екрані мають ловити та їсти мишей. З Гарфілдом все зовсім не так: його улюблене заняття – нічого не робити та їсти. Проте картинка, де кіт весь вимазаний соусом, а поруч лежать порожні коробки з-під піци, відома навіть тим, хто цей мультфільм так і не подивився. До речі, любить пухнастик звичайну "Маргариту".
Кіт Гарфілд їсть піцу / Фото forum-kinozal
"Друзі"
Рос із серіалу "Друзі" полюбляв вегетаріанські піци. І їв він переважно по дві штуки за один раз.
"Друзі" теж не могли прожити без піци / Фото yasss
"Сам удома"
Мабуть, одна з найвідоміших сцен з піцою – коли винахідливий Кевін залишившись сам удома і у першу чергу, звичайно ж, замовив піцу. Юний гурман обрав тоді сирну.
Кевін МакКалістер замовив піцу / Фото twitter
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"Їсти, молитися, кохати"
Джулія Робертс, яка виконувала головну роль, подорожує світом. І перекусити жінка вирішила у Неаполі. І, звісно ж, піцою. Адже це місто стало батьківщиною "Маргарити".
Кадр з фільму "Їсти, молотися, кохати" / Фото justitalia