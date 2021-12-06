Що об'єднує Маколея Калкіна, кота Гарфілда та "Друзів"? Правильно – піца! У цих та й у багатьох інших культових стрічках часто головні герої замовляють, їдять чи навіть готують її. Ну, наприклад…

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Сьогодні, 6 грудня у 2007 році мистецтво виготовлення неаполітанської піци увійшло до списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Саме у Неаполі починається історія цієї страви ще з кінця 1700-х років. Це італійське місто вважається місцем народження піци – тіста з помідорами та сиром.

"Секс і місто"

У серіалі героїні замовили собі велику піцу з нагоди новосілля. Тоді Шарлотт Йорк переїхала у нове житло, а дівчата допомагали їй розпаковувати речі.



Кадр з серіалу "Секс і місто" / Фото savoirflair

"Гарфілд"

Усі звикли, що коти і в житті, і на екрані мають ловити та їсти мишей. З Гарфілдом все зовсім не так: його улюблене заняття – нічого не робити та їсти. Проте картинка, де кіт весь вимазаний соусом, а поруч лежать порожні коробки з-під піци, відома навіть тим, хто цей мультфільм так і не подивився. До речі, любить пухнастик звичайну "Маргариту".



Кіт Гарфілд їсть піцу / Фото forum-kinozal

"Друзі"

Рос із серіалу "Друзі" полюбляв вегетаріанські піци. І їв він переважно по дві штуки за один раз.



"Друзі" теж не могли прожити без піци / Фото yasss

"Сам удома"

Мабуть, одна з найвідоміших сцен з піцою – коли винахідливий Кевін залишившись сам удома і у першу чергу, звичайно ж, замовив піцу. Юний гурман обрав тоді сирну.



Кевін МакКалістер замовив піцу / Фото twitter

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"Їсти, молитися, кохати"

Джулія Робертс, яка виконувала головну роль, подорожує світом. І перекусити жінка вирішила у Неаполі. І, звісно ж, піцою. Адже це місто стало батьківщиною "Маргарити".



Кадр з фільму "Їсти, молотися, кохати" / Фото justitalia

Цікавий факт! Сьогодні у світі щорічно з'їдають близько 5 мільярдів піц: тільки у США кожної миті "знищують" 350 шматочків піци.