В каждой семье есть дела, которые обязательно нужно выполнить в ближайшее время. Почистить молодую картошку, собрать бытовую химию в одном месте, сделать фрикадельки, почистить слив от волос – все это несложные ежедневные дела, которые требуют терпения и немалой затраты времени.

Если вы хотите сэкономить свое время на выполнении таких мелких дел – воспользуйтесь подборкой лайфхаков от Идеи 24. Отныне все домашние хлопоты – не проблема.

1. Как почистить слив от волос

Не используя различных инструментов, вы сможете почистить слив в считанные минуты. Для этого вам понадобится деревянная палочка и острый нож. Сделав надрезы на небольшой трости, смело очищайте слив в ванной.

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2. Дом для пушистого друга

Если ваша кошка или собака требуют вашего внимания, хотят играть или не знают, где пристроиться, – порадуйте их обычной картонной коробкой.

Животные любят играть с обычными вещами, а особенно такой "дом" понравится котам.

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3. Как избавиться от комаров

Если вы часто становитесь жертвой укусов комаров, не стоит использовать различные химические средства против вредителей. Просто растворите в теплой воде ванилин и поставьте стакан возле себя. Такой концентрированный аромат будет отгонять вредителей.

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4. Бытовые химические средства

Каждый раз, когда убираете, вы бросаете моющие средства, где попало? Надоело тратить время на их поиски по всей квартире? Соберите всю бытовую химию в аккуратные маленькие ящики из печенья или конфет, которые давно перекидывались в тумбочке. Это удобно, практично и бесплатно.

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5. Как почистить молодую картошку?

Чистка молодой картошки приносит вам негативные эмоции, надоело тратить время на это монотонное дело? – Не проблема. – Промойте картофель под небольшим напором воды от пыли, затем отправьте его в специальный мешочек для стирки мелких вещей в стиральной машине и включите режим "Полоскание". Через 15 минут результат вас удивит.

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6. Разбитое стекло

Если вы случайно разбили стеклянную посуду на мелкие частицы, их немедленно нужно собрать чтобы избежать повреждения тела. Для этого можно использовать небольшой кусок хлеба. Хлеб вберет в себя даже мельчайшие осколки.

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7. Ароматные пельмени

Пельмени – это блюдо, которое любят все члены вашей семьи? Оно часто появляется на вашем стали? Варите пельмени со специями, но не любите отделять их перед подачей к столу? – Используйте специальное сито-заварник для чая. Благодаря такому ситу пельмени будут иметь идеальный аромат, а вам при этом не придется тратить время для того, чтобы забрать из тарелки лавровый лист, черный перец горошком и тому подобное.

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8. Чистый блендер за несколько секунд

Приготовили вкусное блюдо, а теперь вам придется мыть блендер? Не любите этот процесс? Просто залейте в чашу блендера теплую воду, добавьте немного моющего средства и запустите "процесс мытья". Через несколько секунд блендер чистый. Просто ополосните его чистой водой.

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9. Чистое зеркало без труда

Процесс мойки зеркала – это длительная процедура, которая требует чрезмерных усилий, затраты энергии, покупки качественных химических средств и специальных тряпок. А что, если теперь с этим можно справиться за считанные минуты? – Не верите? – Проверьте. Просто нанесите пенку для бритья на зеркало, а затем аккуратно вытрите с помощью бумажного полотенца.

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10. Быстрые фрикадельки

Ваша семья вот-вот сядет за стол? Нужно срочно что-то приготовить за считанные минуты? – Сделайте маленькие и аккуратные фрикадельки с помощью формочек для льда. Фрикадельки будут одинаковыми, равными и максимально привлекательными, а вы при этом останетесь практически с чистыми руками. Такие фрикадельки можно даже заморозить, а потом быстро приготовить в нужный момент.

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11. Как нейтрализовать неприятные запахи на кухне

Если у вас на кухне есть устойчивый неприятный запах от пригорелых блюд или тех блюд, которые в процессе приготовления могут иметь специфический запах – избавьтесь его особым несложным способом. Для этого в чистую кастрюлю отправьте обычную воду, вскипятите ее, а затем добавьте кожуру с апельсина или лимона. Покипятите жидкость несколько минут. Неприятный запах на кухне исчезнет.

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12. Используйте мыло в два раза дольше

Для того, чтобы мыло прослужило вам вдвое дольше обычного, разрежьте его ножом на две части. Легко, просто, действенно.

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13. Как сохранить пальцы ног целыми?

Часто ударяетесь пальцами ног об уголки кровати, дивана или кресла? Поберегите себя. – Приобретите маленькие кусочки привлекательного поролона и оклейте им наиболее опасные места.

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