13 дивовижних способів застосування оливкової олії в побуті

Оливкова олія – універсальний та корисний продукт, який знайшов своє застосування в кулінарії. Але чи знаєте ви, що вона може неабияк допомогти у побуті, а не лише на кухні.

Ідеї 24 підготували нетрадиційні методи використання оливкової олії. Ви точно захочете це повторити.

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Використовуйте на кухні

Оливкова олія допоможе легко набрати з банки мед, арахісову пасту чи гірчицю. Варто лише просто змочити у ній ложку.

Ви також можете захистити свої дерев'яні дошки від пересихання і втрати кольору. Після миття нанесіть трохи олії на кухонний інвентар, залиште на 5 хвилин, а потім промокніть м'якою тканиною.

Нанесіть оливу на м'яку тканину і протріть каструлі та умивальник з нержавіючої сталі. Це допоможе зберегти гарний блискучий вигляд та запобігти появі водяних плям, потемніння та корозії.



Натріть каструлі до блиску / Фото Pinterest

Паперові етикетки з органайзерів та іншої тари можна відмити за допомогою оливкової олії. Нанесіть її на папір і залиште на 15 хвилин.

Очистіть прикраси та відполіруйте взуття

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Відполіруйте аксесуари – це сповільнить процес окислення і потьмяніння. Оливкова олія може надовше зберегти ваші срібні прикраси блискучими.

Якщо ваша каблучка застрягла – зняти її допоможе олія. Нанесіть трохи рідини на палець та, за допомогою м'якої тканини, легенько зніміть прикрасу.



Олія допоможе зняти каблучку / Фото Pinterest

Оливкова олія також надасть блиску перлинам. Інші засоби для чищення можуть пошкодити делікатну поверхню прикрас. Тому рекомендуємо капнути трохи оливкової олії на м'яку тканину і натерти кожну перлинку.

Полагодьте замок за допомогою олії. Занурте ватну паличку в пляшку з рідиною і протріть зубчики.

Повернути глянець лакованим шкіряним черевикам може оливкова олія. Нанесіть кілька крапель на шматок тканини та протріть взуття.



Відновіть старе взуття / Фото Populyarne

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Догляд за собою

Щоб продовжити життя лезам для бритви – протирайте їх ватним диском, змоченим в оливковій олії.

Оливкова олія – ​​ідеальний природний зволожувач для кутикули і сухої шкіри. Можете додати кілька крапель у теплу ванну під час купання.

Зволожте своє сухе волосся олією. Вона допоможе зробити його здоровим та свіжим.



Зволожте сухі кінчики волосся / Фото Pinterest

Якщо засіб для зняття макіяжу раптово закінчився – не біда. Оливкова олія допоможе з цим впоратись і не пересушить вашу шкіру.