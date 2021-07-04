Идеи 24 подготовили нетрадиционные методы использования оливкового масла. Вы точно захотите это повторить.
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Используйте на кухне
Оливковое масло поможет легко набрать из банки мед, арахисовую пасту или горчицу. Стоит лишь просто смочить в нем ложку.
Вы также можете защитить свои деревянные доски от пересыхания и потери цвета. После мытья нанесите немного масла на кухонный инвентарь, оставьте на 5 минут, а затем промокните мягкой тканью.
Нанесите масло на мягкую ткань, и протрите кастрюли и умывальник из нержавеющей стали. Это поможет сохранить красивый блестящий вид и предотвратить появление водяных пятен, потемнений и коррозии.
Натрите кастрюли до блеска / Фото Pinterest
Бумажные этикетки с органайзеров и другой тары можно отмыть с помощью оливкового масла. Нанесите его на бумагу и оставьте на 15 минут.
Очистите украшения и отполируйте обувь
Отполируйте аксессуары – это замедлит процесс окисления и потускнение. Оливковое масло поможет дольше сохранить ваши серебряные украшения блестящими.
Если ваше кольцо застряло – снять его поможет масло. Нанесите немного жидкости на палец и, с помощью мягкой ткани, легко снимите украшение.
Масло поможет снять кольцо / Фото Pinterest
Оливковое масло также придаст блеска жемчужинам. Средства для чистки могут повредить деликатную поверхность украшений. Поэтому рекомендуем капнуть немного оливкового масла на мягкую ткань и натереть каждую жемчужину.
Почините замок с помощью масла. Окуните ватную палочку в бутылку с жидкостью и протрите зубчики.
Вернуть глянец лакированным кожаным ботинкам может оливковое масло. Нанесите несколько капель на кусок ткани и протрите обувь.
Восстановите старую обувь / Фото Populyarne
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Уход за собой
Чтобы продлить жизнь лезвиям для бритвы – протирайте их ватным диском, смоченным в оливковом масле.
Оливковое масло – идеальный природный увлажнитель для кутикулы и сухой кожи. Вы можете добавить несколько капель в теплую ванну во время купания.
Увлажните свои сухие волосы маслом. Оно поможет сделать их здоровыми и свежими.
Увлажните сухие кончики волос / Фото Pinterest
Если средство для снятия макияжа внезапно закончился – не беда. Оливковое масло поможет с этим справиться и не пересушить вашу кожу.