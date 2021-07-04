Ідеї 24 підготували нетрадиційні методи використання оливкової олії. Ви точно захочете це повторити.
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Використовуйте на кухні
Оливкова олія допоможе легко набрати з банки мед, арахісову пасту чи гірчицю. Варто лише просто змочити у ній ложку.
Ви також можете захистити свої дерев'яні дошки від пересихання і втрати кольору. Після миття нанесіть трохи олії на кухонний інвентар, залиште на 5 хвилин, а потім промокніть м'якою тканиною.
Нанесіть оливу на м'яку тканину і протріть каструлі та умивальник з нержавіючої сталі. Це допоможе зберегти гарний блискучий вигляд та запобігти появі водяних плям, потемніння та корозії.
Натріть каструлі до блиску / Фото Pinterest
Паперові етикетки з органайзерів та іншої тари можна відмити за допомогою оливкової олії. Нанесіть її на папір і залиште на 15 хвилин.
Очистіть прикраси та відполіруйте взуття
Відполіруйте аксесуари – це сповільнить процес окислення і потьмяніння. Оливкова олія може надовше зберегти ваші срібні прикраси блискучими.
Якщо ваша каблучка застрягла – зняти її допоможе олія. Нанесіть трохи рідини на палець та, за допомогою м'якої тканини, легенько зніміть прикрасу.
Олія допоможе зняти каблучку / Фото Pinterest
Оливкова олія також надасть блиску перлинам. Інші засоби для чищення можуть пошкодити делікатну поверхню прикрас. Тому рекомендуємо капнути трохи оливкової олії на м'яку тканину і натерти кожну перлинку.
Полагодьте замок за допомогою олії. Занурте ватну паличку в пляшку з рідиною і протріть зубчики.
Повернути глянець лакованим шкіряним черевикам може оливкова олія. Нанесіть кілька крапель на шматок тканини та протріть взуття.
Відновіть старе взуття / Фото Populyarne
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Догляд за собою
Щоб продовжити життя лезам для бритви – протирайте їх ватним диском, змоченим в оливковій олії.
Оливкова олія – ідеальний природний зволожувач для кутикули і сухої шкіри. Можете додати кілька крапель у теплу ванну під час купання.
Зволожте своє сухе волосся олією. Вона допоможе зробити його здоровим та свіжим.
Зволожте сухі кінчики волосся / Фото Pinterest
Якщо засіб для зняття макіяжу раптово закінчився – не біда. Оливкова олія допоможе з цим впоратись і не пересушить вашу шкіру.