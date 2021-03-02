12 речей, унікальність яких оцінять одиниці: фото

Джерело:24 канал
Більшість із нас любить унікальні та неповторні речі, які вирізнятимуть нас від усіх навколо. Іноді така унікальність викликає захват, а іноді шок та здивування.
Ми підготували для вас добірку неймовірно оригінальних речей, які мало хто хотів би мати. Адже попри свій нестандартний вигляд, вони можуть невдало доповнювати інтер'єр, викликати неоднозначні відчуття чи просто дратувати незвичною формою.
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