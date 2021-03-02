Більшість із нас любить унікальні та неповторні речі, які вирізнятимуть нас від усіх навколо. Іноді така унікальність викликає захват, а іноді шок та здивування.

Ми підготували для вас добірку неймовірно оригінальних речей, які мало хто хотів би мати. Адже попри свій нестандартний вигляд, вони можуть невдало доповнювати інтер'єр, викликати неоднозначні відчуття чи просто дратувати незвичною формою. Читайте також: Про що вони думали, коли це робили: 10 вчинків, в яких важко знайти логіку 1. Унікальна дизайнерська лампа, яка коштує понад 80 тисяч гривень Фото incrivel 2. Оригінальний дизайн унітаза Фото incrivel 3. Річ, яка допоможе натякнути гостям, що їм пора йти Фото navbharattimes 4. Костюм для тих, хто дуже мерзне Фото imgur 5. Простий спосіб зробити популярне взуття унікальним Фото clipmass 6. Пристрій для пар, які часто сваряться в громадських місцях Фото knowtechie Цікаво: Це не я: результат роботи, за який соромно 7. Такий автомобіль точно не для наших доріг Фото botasot 8. Креативності виробника можна позаздрити Фото twitter 9. Паркет для справжніх любителів пазлів Фото imgur 10. Незвичний тримач для зубних щіток Фото reddit 11. Іграшка, яка може викликати негативні емоції не лише в дітей, а й у дорослих Фото mexicoahora 12. Шкарпетки, які допоможуть уявити себе страусом Фото pikabu