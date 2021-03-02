12 речей, унікальність яких оцінять одиниці: фото
Більшість із нас любить унікальні та неповторні речі, які вирізнятимуть нас від усіх навколо. Іноді така унікальність викликає захват, а іноді шок та здивування.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас добірку неймовірно оригінальних речей, які мало хто хотів би мати. Адже попри свій нестандартний вигляд, вони можуть невдало доповнювати інтер'єр, викликати неоднозначні відчуття чи просто дратувати незвичною формою.
Читайте також: Про що вони думали, коли це робили: 10 вчинків, в яких важко знайти логіку
1. Унікальна дизайнерська лампа, яка коштує понад 80 тисяч гривень
Фото incrivel
2. Оригінальний дизайн унітаза
Фото incrivel
3. Річ, яка допоможе натякнути гостям, що їм пора йти
Фото navbharattimes
4. Костюм для тих, хто дуже мерзне
Фото imgur
5. Простий спосіб зробити популярне взуття унікальним
Фото clipmass
6. Пристрій для пар, які часто сваряться в громадських місцях
Фото knowtechie
Цікаво: Це не я: результат роботи, за який соромно
7. Такий автомобіль точно не для наших доріг
Фото botasot
8. Креативності виробника можна позаздрити
Фото twitter
9. Паркет для справжніх любителів пазлів
Фото imgur
10. Незвичний тримач для зубних щіток
Фото reddit
11. Іграшка, яка може викликати негативні емоції не лише в дітей, а й у дорослих
Фото mexicoahora
12. Шкарпетки, які допоможуть уявити себе страусом
Фото pikabu
Поділитися новиною