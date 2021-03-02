Большинство из нас любит уникальные и неповторимые вещи, которые будут выделять нас от всех вокруг. Иногда такая уникальность вызывает восторг, а иногда шок и удивление.

Мы подготовили для вас подборку невероятно оригинальных вещей, которые мало кто хотел бы иметь. Ведь несмотря на свой необычный вид, они могут неудачно дополнять интерьер, вызвать неоднозначные ощущения или просто раздражать необычной формой. Читайте также: О чем они думали, когда это делали: 10 поступков, в которых трудно найти логику 1. Уникальная дизайнерская лампа, которая стоит более 80 000 гривен Фото incrivel 2. Оригинальный дизайн унитаза Фото incrivel 3. Вещь, которая поможет намекнуть гостям, что им пора домой Фото navbharattimes 4. Костюм для тех, кто очень мерзнет Фото imgur 5. Простой способ сделать популярную обувь уникальной Фото clipmass 6. Устройство для пар, которые часто ссорятся в общественных местах Фото knowtechie Интересно: Это не я: результат работы, за который стыдно 7. Такой автомобиль точно не для наших дорог Фото botasot 8. Креативности производителя можно позавидовать Фото twitter 9. Паркет для настоящих любителей пазлов Фото imgur 10. Необычный держатель для зубных щеток Фото reddit 11. Игрушка, которая может вызвать негативные эмоции не только у детей, но и у взрослых Фото mexicoahora 12. Носки, которые помогут представить себя страусом Фото pikabu