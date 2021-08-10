Не все знают, но пища, которую мы потребляем, также может быть причиной появления целлюлита. "Опасные" продукты питания назвала тренер Анастасия Полтавская.

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Продукты, из-за которых появляется целлюлит

Наше питание оказывает прямое влияние на то, ⁣как мы выглядим. Поэтому покажу вам список ⁣продуктов, которые могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит,

– отметила Полтавская.⠀

1. Изделия из белой муки

Белая мука содержит очищенные углеводы. Попадая в организм, они трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. ⁣Она разрушает коллаген и провоцирует развитие целлюлита. ⁣

2. Роллы⁣⁣⠀

⁣⁣Многие считают, что роллы – диетический продукт. Однако это в корне неверно. Ведь большинство из них содержат майонез, сыр и, конечно же, рафинированные углеводы в виде белого риса. ⁣Последние, к слову, очень калорийны и задерживают жидкость в организме.

Популярные роллы могут спровоцировать появление целлюлита / Фото Pixabay

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3. Конфеты без сахара и подсластители

По словам тренера, продукты, в которых нет сахара, содержат подсластители и консерванты. Они могут трансформироваться в "апельсиновую корку" на теле.

4. Соевый соус

Анастасия Полтавская пояснила, что сам соус не вызывает целлюлит, но если проблема уже есть, она может усугубиться из-за этого продукта. Все дело в том, что соус содержит много соли.

5. Алкоголь

Всем известно, что спиртные напитки создают повышенную нагрузку на организм. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри и появляются отеки.

6. Заправки для салатов

Сахар и соль в составе подобных продуктов негативно влияет на состояние тела и кожи – целлюлита станет больше.

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7. Молочные продукты

Основным агрессором в составе молочной продукции является белок казеин. По словам тренера, он приводит к целлюлиту.

8. Зернистый творог и сыр

Зернистый творог – это особый вид рассыпчатого творога, который отличается по консистенции. Представляет собой зерна творога, залитые слегка подсоленными свежими сливками. Продукт сохраняется в подсоленной среде, поэтому не стоит объедаться им. Итог – задержка воды и целлюлит,

– пояснила Анастасия Полтавская.

9. Газированные напитки и соки

Быстрые углеводы приводят к повышенной выработке инсулина. Последний в свою очередь увеличивает размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращение – появляется целлюлит.

10. Снеки, сладости и сухофрукты

При употреблении этих продуктов сахар, который в них содержится, быстро усваивается, вызывает резкое повышение уровня глюкозы и провоцирует появление целлюлита.

Мясная продукция также провоцирует появление целлюлита / Фото Pixabay

11. Деликатесы

Бекон, мясные деликатесы и прочие гастрономические изыски кажутся приятным и легким перекусом. Но при небольшом объеме они зачастую содержат около половины суточной нормы соли. Из-за этого вода задерживается в тканях и прибавит лишние килограммы, сделав целлюлит более заметным,

– рассказала специалист.

12. Кофе

Любимый напиток миллионов также может привести к целлюлиту. Это связано с тем, что кровоток из-за кофеина замедляется. В жировые ткани поступает меньше крови, обмен веществ происходит медленнее.