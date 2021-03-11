Найдивніші статуї, що вразять навіть мандрівника зі стажем

Джерело:24 канал
Опинившись у новому місті, ми найперше вирушаємо оглядати найвизначніші архітектурні споруди та скульптури. Тим часом трапляються такі витвори людської фантазії, на які не знаєш, як і реагувати. Але байдуже повз них точно не пройдеш.
Пропонуємо вам добірку найоригінальніших композицій у різних країнах світу. Можливо, деякі з них ви якось захочете побачити на власні очі.
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