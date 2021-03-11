Найдивніші статуї, що вразять навіть мандрівника зі стажем

11 березня 2021 , 19:40
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Джерело:

24 канал

Опинившись у новому місті, ми найперше вирушаємо оглядати найвизначніші архітектурні споруди та скульптури. Тим часом трапляються такі витвори людської фантазії, на які не знаєш, як і реагувати. Але байдуже повз них точно не пройдеш.

Пропонуємо вам добірку найоригінальніших композицій у різних країнах світу. Можливо, деякі з них ви якось захочете побачити на власні очі.

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1. Танго з тунцем (Чикаго)

Фото pozitiffchik

2. Чоловіків знудило (Лондон)

Фото kroonika

3. Жінка з виделкою верхи на півні (Куба)

Фото iyingdi

4. Пам’ятник підлабузництву (Прага)

Фото kroonika

5. Пожирач дітей (Берн)

Фото about-planet

6. Їзда на черепасі (Массачусетс)

Фото medium

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7. Чиновницька феміда (Копенгаген)

Фото turizm

8. Пам’ятник жіночій сумочці (Італія)

Фото ozilook-beauty-health-inspiration

9. Подорожній (Франція)

Фото pinterest

10. Сила природи (США)

Фото greenme

11. Павук-велетень (Іспанія)

Фото pinterest

12. Лікар забирає дитячі екскременти (Філіппіни)

Фото onedio