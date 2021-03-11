Самые странные статуи: они поразят даже путешественника со стажем
Оказавшись в новом городе, мы первым делом отправляемся осматривать самые известные архитектурные сооружения и скульптуры. Между тем встречаются такие образчики человеческой фантазии, на которые не знаешь, как и реагировать. Но равнодушно мимо них точно не пройдешь.
Источник:24 канал
Предлагаем вам подборку самых оригинальных композиций в разных странах мира. Возможно, некоторые из них вы однажды захотите увидеть собственными глазами.
Читайте также: Чем заняться после работы: 7 идей для идеального вечернего отдыха
1. Танго с тунцом (Чикаго)
Фото pozitiffchik
2. Блюющие мужчины (Лондон)
Фото kroonika
3. Женщина с вилкой верхом на петухе (Куба)
Фото iyingdi
4. Памятник подхалимству (Прага)
Фото kroonika
5. Пожиратель детей (Берн)
Фото about-planet
6. Езда на черепахе (Массачусетс)
Фото medium
Интересно: Для тех, кто любит "щекотать себе нервы": 5 самых экстремальных американских горок в мире
7. Чиновничья фемида (Копенгаген)
Фото turizm
8. Памятник женской сумочке (Италия)
Фото ozilook-beauty-health-inspiration
9. Странник (Франция)
Фото pinterest
10. Сила природы (США)
Фото greenme
11. Огромный паук (Испания)
Фото pinterest
12. Врач забирает детские экскременты (Филиппины)
Фото onedio
Поделиться новостью