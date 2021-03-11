Оказавшись в новом городе, мы первым делом отправляемся осматривать самые известные архитектурные сооружения и скульптуры. Между тем встречаются такие образчики человеческой фантазии, на которые не знаешь, как и реагировать. Но равнодушно мимо них точно не пройдешь.

Предлагаем вам подборку самых оригинальных композиций в разных странах мира. Возможно, некоторые из них вы однажды захотите увидеть собственными глазами. Читайте также: Чем заняться после работы: 7 идей для идеального вечернего отдыха 1. Танго с тунцом (Чикаго) Фото pozitiffchik 2. Блюющие мужчины (Лондон) Фото kroonika 3. Женщина с вилкой верхом на петухе (Куба) Фото iyingdi 4. Памятник подхалимству (Прага) Фото kroonika 5. Пожиратель детей (Берн) Фото about-planet 6. Езда на черепахе (Массачусетс) Фото medium Интересно: Для тех, кто любит "щекотать себе нервы": 5 самых экстремальных американских горок в мире 7. Чиновничья фемида (Копенгаген) Фото turizm 8. Памятник женской сумочке (Италия) Фото ozilook-beauty-health-inspiration 9. Странник (Франция) Фото pinterest 10. Сила природы (США) Фото greenme 11. Огромный паук (Испания) Фото pinterest 12. Врач забирает детские экскременты (Филиппины) Фото onedio