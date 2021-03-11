Опинившись у новому місті, ми найперше вирушаємо оглядати найвизначніші архітектурні споруди та скульптури. Тим часом трапляються такі витвори людської фантазії, на які не знаєш, як і реагувати. Але байдуже повз них точно не пройдеш.

Пропонуємо вам добірку найоригінальніших композицій у різних країнах світу. Можливо, деякі з них ви якось захочете побачити на власні очі. Читайте також: Чим зайнятися після роботи: 7 ідей для ідеального відпочинку ввечері 1. Танго з тунцем (Чикаго) Фото pozitiffchik 2. Чоловіків знудило (Лондон) Фото kroonika 3. Жінка з виделкою верхи на півні (Куба) Фото iyingdi 4. Пам’ятник підлабузництву (Прага) Фото kroonika 5. Пожирач дітей (Берн) Фото about-planet 6. Їзда на черепасі (Массачусетс) Фото medium Цікаво: Для тих, хто любить "лоскотати собі нерви": 5 найекстремальніших американських гірок у світі 7. Чиновницька феміда (Копенгаген) Фото turizm 8. Пам’ятник жіночій сумочці (Італія) Фото ozilook-beauty-health-inspiration 9. Подорожній (Франція) Фото pinterest 10. Сила природи (США) Фото greenme 11. Павук-велетень (Іспанія) Фото pinterest 12. Лікар забирає дитячі екскременти (Філіппіни) Фото onedio