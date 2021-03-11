Найдивніші статуї, що вразять навіть мандрівника зі стажем
Опинившись у новому місті, ми найперше вирушаємо оглядати найвизначніші архітектурні споруди та скульптури. Тим часом трапляються такі витвори людської фантазії, на які не знаєш, як і реагувати. Але байдуже повз них точно не пройдеш.
Джерело:24 канал
Пропонуємо вам добірку найоригінальніших композицій у різних країнах світу. Можливо, деякі з них ви якось захочете побачити на власні очі.
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1. Танго з тунцем (Чикаго)
Фото pozitiffchik
2. Чоловіків знудило (Лондон)
Фото kroonika
3. Жінка з виделкою верхи на півні (Куба)
Фото iyingdi
4. Пам’ятник підлабузництву (Прага)
Фото kroonika
5. Пожирач дітей (Берн)
Фото about-planet
6. Їзда на черепасі (Массачусетс)
Фото medium
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7. Чиновницька феміда (Копенгаген)
Фото turizm
8. Пам’ятник жіночій сумочці (Італія)
Фото ozilook-beauty-health-inspiration
9. Подорожній (Франція)
Фото pinterest
10. Сила природи (США)
Фото greenme
11. Павук-велетень (Іспанія)
Фото pinterest
12. Лікар забирає дитячі екскременти (Філіппіни)
Фото onedio
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