До Дня матері: 11 феєричних ідей для сімейної фотосесії

5 травня 2021 , 11:10
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Один з найкращих подарунків для найріднішої людини у День матері – сімейна фотосесія. Тоді хочеться, щоб фото вийшли не лише естетичними, а й чуттєвими та емоційними.

Ми підготували для вас класні ідеї для створення креативних фото з мамою. Оберіть найкращі й створіть свої фото, які згодом навіюватимуть вам приємні спогади.

Цікаво: Як красиво вручити подарунок: чудові ідеї для весняної упаковки

1. Портрет у портреті

Фото pinterest

2. Зустріч

Фото pinterest

3. Фотографуватися шикуйсь!

Фото pinterest

4. Дивлюсь у тебе, наче в дзеркало

Фото pinterest

5. Пустувати разом – веселіше!

Фото pinterest

І ще: Що подарувати мамі на день народження: добірка універсальних подарунків

6. Зупинися, мить!

Фото pinterest

7. Фотосесія у стилі фешн

Фото pinterest

8. Домашні улюбленці – теж частина родини

Фото pinterest

9. Щастя у свічаді

Фото pinterest

10. Лише головне

Фото pinterest

11. Цілуйтеся вже!

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова