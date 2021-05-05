Мы подготовили для вас классные идеи для создания креативных фото с мамой. Выберите самые лучшие и создайте свои фото, которые впоследствии будут навеивать вам приятные воспоминания.

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1. Портрет в портрете

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2. Встреча

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3. Фотографироваться стройся!

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4. Гляжусь в тебя, как в зеркало...

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5. Дурачиться вместе – веселее

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6. Стой, мгновенье!

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7. Фотосессия в стиле фешн

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8. Домашние любимцы – тоже часть семьи

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9. Счастье в волшебном зеркале

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10. Только главное

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11. Целуйтесь уже!

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