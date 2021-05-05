Мы подготовили для вас классные идеи для создания креативных фото с мамой. Выберите самые лучшие и создайте свои фото, которые впоследствии будут навеивать вам приятные воспоминания.
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1. Портрет в портрете
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2. Встреча
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3. Фотографироваться стройся!
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4. Гляжусь в тебя, как в зеркало...
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5. Дурачиться вместе – веселее
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6. Стой, мгновенье!
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7. Фотосессия в стиле фешн
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8. Домашние любимцы – тоже часть семьи
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9. Счастье в волшебном зеркале
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10. Только главное
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11. Целуйтесь уже!
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