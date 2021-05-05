Ми підготували для вас класні ідеї для створення креативних фото з мамою. Оберіть найкращі й створіть свої фото, які згодом навіюватимуть вам приємні спогади.
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1. Портрет у портреті
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2. Зустріч
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3. Фотографуватися шикуйсь!
Фото pinterest
4. Дивлюсь у тебе, наче в дзеркало
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5. Пустувати разом – веселіше!
Фото pinterest
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6. Зупинися, мить!
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7. Фотосесія у стилі фешн
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8. Домашні улюбленці – теж частина родини
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9. Щастя у свічаді
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10. Лише головне
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11. Цілуйтеся вже!
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