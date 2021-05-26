У нашій добірці – продукти, без яких важко уявити наше життя. Але сьогодні ви поглянете на них геть по-новому.
І ще Неочікувані гастроідеї, які ламають стереотипи про всім відомі страви
1. Солодкі тости з беконом
У багатьох країнах хліб умочують у суміш збитого яйця та молока й підсмажують з обох боків. Готові тости викладають на тарілку, поливають розтопленим маслом та згущеним молоком, додають спеції й зверху кладуть... підсмажений бекон!
Несподівані компоненти солодких тостів / Фото The-challenger
2. Солоний апельсин
У деяких країнах для втамування спраги готують закуску з підсолених скибочок апельсина. Сіль робить апельсин ще соковитішим, тож цей десерт користується популярністю в багатьох закладах харчування. Із сіллю подають також ананас, грейпфрут, кавун, яблука й навіть полуничне пюре.
Сіль робить апельсин ще соковитішим / Фото Freepik
3. Шоколадні чипси
Ці снеки вперше з'явилися 1985 року в Чикаго й відтоді користуються неабиякою популярністю по всьому світу.
Хрусткі чипси з молочним шоколадом / Фото Avito
4. Помідори з цукром
Такі смаколики полюбилися китайцям, які вважають, що цукор підкреслює природну солодкість томатів.
Солодкі помідори / Фото Delovkusa
5. Картопля з морозивом
Хрустка картопля фрі й м'яке морозиво як одна страва вперше з'явилися в закладі швидкого харчування Wendy's. Згодом інші ресторани перейняли й модифікували цю ідею, додумавшись подавати з картоплею не лише м'яке морозиво, а й молочний коктейль – як соус.
Несподівана гастроідея / Фото Intermedia
6. Смажений виноград
Підсмажений виноград часто використовують як гарнір або інгредієнт багатьох салатів. Уперше такий кулінарний експеримент провели в Індії.
Виноград на гарнір / Фото 1000.menu
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7. Огірки з медом
Ця страва поширена у Прибалтиці, Фінляндії та Білорусі. Свіжі чи малосольні огірки чистять від шкірки, поливають медом і подають до столу.
Нестандартне поєднання компонентів / Фото Lavados
8. Шоколад у фритюрі
Для цього десерту використовують добре охолоджений шоколадний батончик Snickers, Twix чи Bounty. Його вмочують у кляр і смажать у фритюрі.
Популярний шоколадний батончик, смажений в олії / Фото Humor
9. Запіканка з картоплі та маршмелоу
Подібна страва з'явилася ще 1917 року. Із часом до класичного варіанта кожен кулінар почав додавати щось своє. І сьогодні для приготування десерту використовують картоплю, зефірки, горішки та лимон.
Незвична картопляна запіканка / Фото Smakowity
10. Торт з огірків
Уперше ідея готувати торти та пироги з огірків осяяла індійських кухарів. Рецепт розійшовся по світу, тож тепер цей незвичний десерт є в меню багатьох європейських ресторанів.
Огірковий десерт / Фото Caak.mn