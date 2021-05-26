У нашій добірці – продукти, без яких важко уявити наше життя. Але сьогодні ви поглянете на них геть по-новому.

І ще Неочікувані гастроідеї, які ламають стереотипи про всім відомі страви

1. Солодкі тости з беконом

У багатьох країнах хліб умочують у суміш збитого яйця та молока й підсмажують з обох боків. Готові тости викладають на тарілку, поливають розтопленим маслом та згущеним молоком, додають спеції й зверху кладуть... підсмажений бекон!

Несподівані компоненти солодких тостів / Фото The-challenger

2. Солоний апельсин

У деяких країнах для втамування спраги готують закуску з підсолених скибочок апельсина. Сіль робить апельсин ще соковитішим, тож цей десерт користується популярністю в багатьох закладах харчування. Із сіллю подають також ананас, грейпфрут, кавун, яблука й навіть полуничне пюре.

Сіль робить апельсин ще соковитішим / Фото Freepik

3. Шоколадні чипси

Ці снеки вперше з'явилися 1985 року в Чикаго й відтоді користуються неабиякою популярністю по всьому світу.

Хрусткі чипси з молочним шоколадом / Фото Avito

4. Помідори з цукром

Такі смаколики полюбилися китайцям, які вважають, що цукор підкреслює природну солодкість томатів.

Солодкі помідори / Фото Delovkusa

Хочете душевно провести час із близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

5. Картопля з морозивом

Хрустка картопля фрі й м'яке морозиво як одна страва вперше з'явилися в закладі швидкого харчування Wendy's. Згодом інші ресторани перейняли й модифікували цю ідею, додумавшись подавати з картоплею не лише м'яке морозиво, а й молочний коктейль – як соус.

Несподівана гастроідея / Фото Intermedia

6. Смажений виноград

Підсмажений виноград часто використовують як гарнір або інгредієнт багатьох салатів. Уперше такий кулінарний експеримент провели в Індії.

Виноград на гарнір / Фото 1000.menu

Цікаво Смак дитинства: фото солодощів, від яких у всіх з'явиться ностальгія

7. Огірки з медом

Ця страва поширена у Прибалтиці, Фінляндії та Білорусі. Свіжі чи малосольні огірки чистять від шкірки, поливають медом і подають до столу.

Нестандартне поєднання компонентів / Фото Lavados

8. Шоколад у фритюрі

Для цього десерту використовують добре охолоджений шоколадний батончик Snickers, Twix чи Bounty. Його вмочують у кляр і смажать у фритюрі.

Популярний шоколадний батончик, смажений в олії / Фото Humor

9. Запіканка з картоплі та маршмелоу

Подібна страва з'явилася ще 1917 року. Із часом до класичного варіанта кожен кулінар почав додавати щось своє. І сьогодні для приготування десерту використовують картоплю, зефірки, горішки та лимон.

Незвична картопляна запіканка / Фото Smakowity

10. Торт з огірків

Уперше ідея готувати торти та пироги з огірків осяяла індійських кухарів. Рецепт розійшовся по світу, тож тепер цей незвичний десерт є в меню багатьох європейських ресторанів.

Огірковий десерт / Фото Caak.mn