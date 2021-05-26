В нашей подборке – продукты, без которых трудно представить нашу жизнь. Однако сегодня вы посмотрите на них абсолютно по-новому.
И еще Неожиданные гастроидеи, которые ломают стереотипы о всех известных блюдах
1. Сладкий тост с беконом
Во многих странах хлеб обмакивают в смесь взбитого яйца и молока и поджаривают с обеих сторон. Готовые тосты выкладывают на тарелку, поливают растопленным маслом и сгущенным молоком, добавляют специи и сверху кладут... поджаренный бекон!
Неожиданные компоненты сладкого тоста / Фото The-challenger
2. Соленый апельсин
В некоторых странах для утоления жажды готовят закуску из подсоленных ломтиков апельсина. Соль делает апельсин еще сочнее, так что этот десерт пользуется популярностью во многих заведениях общепита. С солью подают также ананас, грейпфрут, арбуз, яблоки и даже клубничное пюре.
Соль обеспечивает апельсину дополнительную сочность / Фото Freepik
3. Шоколадные чипсы
Эти снеки впервые появились в 1985 году в Чикаго и с тех пор пользуются большой популярностью по всему миру.
Хрустящие чипсы с молочным шоколадом / Фото Avito
4. Помидоры с сахаром
Это излюбленное лакомство китайцев, которые уверены, что сахар подчеркивает естественную сладость томатов.
Сладкие помидоры / Фото Delovkusa
5. Картошка с мороженым
Хрустящий картофель фри и мягкое мороженое как единое блюдо впервые появились в заведении быстрого питания Wendy's. Впоследствии другие рестораны переняли и модифицировали эту идею, додумавшись подавать с картофелем не только мягкое мороженое, но и молочный коктейль – как соус.
Неожиданная гастроидея / Фото Intermedia
6. Жареный виноград
Поджаренный виноград часто используют в качестве гарнира или ингредиента многих салатов. Впервые такой кулинарный эксперимент провели в Индии.
Виноград на гарнир / Фото 1000.menu
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7. Огурцы с медом
Это блюдо распространено в Прибалтике, Финляндии и Беларуси. Свежие или малосольные огурцы очищают от кожицы, поливают медом и подают к столу.
Нестандартное сочетание компонентов / Фото Lavados
8. Шоколад во фритюре
Для этого десерта используют как следует охлажденный шоколадный батончик Snickers, Twix или Bounty. Его обмакивают в кляр и жарят во фритюре.
Популярный шоколадный батончик, жаренный в масле / Фото Humor
9. Запеканка из картофеля и маршмеллоу
Подобное блюдо появилось еще в 1917 году. Со временем в классический вариант каждый кулинар начал добавлять что-то свое. И сегодня для приготовления десерта используют картофель, зефирки, орешки и лимон.
Необычная запеканка / Фото Smakowity
10. Торт из огурцов
Впервые идея готовить торты и пироги из огурцов посетила индийских поваров. Рецепт разошелся по миру, и теперь этот необычный десерт есть в меню многих европейских ресторанов.
Огуречный десерт / Фото Caak.mn