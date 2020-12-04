Иногда используя определенные вещи годами, мы даже не догадываемся о всех их функциях. Но если бы мы имели знания о скрытых возможностях рюкзака, айфона, обуви и других вещей, которые нас окружают, наша жизнь была бы совсем иная.

Идеи 24 сделали для вас подборку простых вещей, скрытые функции которых вас удивят.

1. Ромб на рюкзаке

Ошибочно считается, что ромб на многих спортивных рюкзаках – это обычная наклейка. Однако благодаря этим наклейкам можно переносить спортивную обувь.

Фото pikabu

Читайте также: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото до и после

2. Аспирин

Популярные жаропонижающие таблетки можно использовать как косметическое средство для осветления пигментных пятен.

Фото bigthink

3. Точка на iPhone

Возможно, вы когда-нибудь замечали небольшую точку возле камеры. Это второй встроенный микрофон.

Фото iphones

4. Петли на кроссовках

На некоторых спортивных кроссовках есть петли в задней части. Благодаря этим петлям вам не понадобится лопатка для обуви.

Фото samoe.su

5. Полоски на клавиатуре

На клавиатуре ноутбука или компьютера на буквах F и J есть выпуклые полоски. Эти полоски ускоряют процесс так называемого "слепого набора".

Фото figyelj

6. Боковые отверстия в кедах

Впервые такая обувь была создана для баскетболистов. Поэтому такие отверстия были предназначены для того, чтобы спортсмены сильнее стягивали свою обувь. Сейчас эти круглые дырки служат лишь как дополнительная "вентиляция".

Фото usmagazine

7. Сегментный нож

Почти каждый сегментный нож имеет съемное закругленное окончания, благодаря которому можно беспроблемно укорачивать лезвие.

Фото bigl

Интересно: 13 крутых лайфхаков, которые максимально упростят ваш быт

8. Ластик

Ошибочно считается, что розовая часть ластика предназначена для стирания надписей от карандаша, а голубая – от ручки. Но это совсем не так. Сначала розовый ластик должен был стирать все надписи на обычных листах, а синий – на плотной и твердой бумаге или картоне. Покупатели сами спровоцировали то, что производитель сделал из этого маркетинговый хит.

Фото galore

9. Карманы в джинсах

Практически каждые джинсы имеют маленький кармашек. Существует много вариантов, для чего он предназначен. Однако раньше его использовали для карманных часов.

Фото best-time.biz

10. Маленький клочок ткани

При покупке любой одежды, как правило, производитель добавляет еще маленький клочок ткани. Но это не для латки. Ткань предназначена для того, чтобы вы не рисковали с одеждой во время стирки и заблаговременно поэкспериментировали с отрезанным куском.

Фото https://mors.in.ua/