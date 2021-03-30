10 стрижок, після яких людину просто не впізнати: фото ДО та ПІСЛЯ

Джерело:інстаграм Євгена Жука
Вдала стрижка може омолодити на кілька років, головне – зважитися на експеримент і довіритися професіоналу. Адже майстер своєї справи здатен творити дива!
Підготували для вас добірку, яка доводить, що перукарі здатні перевтілити клієнта до невпізнання. Надихайтеся та експериментуйте:
І ще Як робота кур'єром допомогла чоловікові скинути 126 кілограмів: історія вражаючого перевтілення
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Читайте також Майстерне поєднання реалізму і мультиплікації: 10 ідей крутих татуювань
Фото instagram