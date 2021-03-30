10 стрижок, після яких людину просто не впізнати: фото ДО та ПІСЛЯ

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Джерело:

інстаграм Євгена Жука

Вдала стрижка може омолодити на кілька років, головне – зважитися на експеримент і довіритися професіоналу. Адже майстер своєї справи здатен творити дива!

Підготували для вас добірку, яка доводить, що перукарі здатні перевтілити клієнта до невпізнання. Надихайтеся та експериментуйте:

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Фото ДО та ПІСЛЯ стрижки

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​Фото instagram

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