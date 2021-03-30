Вдала стрижка може омолодити на кілька років, головне – зважитися на експеримент і довіритися професіоналу. Адже майстер своєї справи здатен творити дива!

Підготували для вас добірку, яка доводить, що перукарі здатні перевтілити клієнта до невпізнання. Надихайтеся та експериментуйте: І ще Як робота кур'єром допомогла чоловікові скинути 126 кілограмів: історія вражаючого перевтілення Фото ДО та ПІСЛЯ стрижки #1

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