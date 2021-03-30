10 стрижок, після яких людину просто не впізнати: фото ДО та ПІСЛЯ
Вдала стрижка може омолодити на кілька років, головне – зважитися на експеримент і довіритися професіоналу. Адже майстер своєї справи здатен творити дива!
Джерело:інстаграм Євгена Жука
Підготували для вас добірку, яка доводить, що перукарі здатні перевтілити клієнта до невпізнання. Надихайтеся та експериментуйте:
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Фото ДО та ПІСЛЯ стрижки
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