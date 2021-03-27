Майстерне поєднання реалізму і мультиплікації: 10 ідей крутих татуювань
Французький тату-майстер Мат Рул створює малюнки в оригінальному стилі. Чоловік вдало поєднує реалізм і мультики у татуюваннях, які підкорили багатьох любителів експериментувати.
Джерело:інстаграм Мата Рула
Гарне тату – відмінний спосіб підкреслити свою індивідуальність. І якщо з приходом весни вам кортить чогось нового, ця добірка стане вам у пригоді і надихне на сміливі та стильні зміни образу. Дивіться, як художник поєднує воєдино реалізм і анімацію з мультфільмів або коміксів, зберігаючи при цьому впізнаваність і оригінальні риси відомих персонажів. Обирайте та зберігайте ідеї крутих татуювань.
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